Сполучені Штати Америки обмежують ввезення собак з десятків країн (включно з Україною). Для ввезення собаки буде необхідний спеціальний письмовий дозвіл.

Про це повідомили на сайті Центрів з контролю та профілактики захворювань у США (CDC).

У понеділок, 14 червня, Центри США з контролю і профілактики захворювань (CDC) заявили за місяць, з 14 липня, призупинять ввезення собак з понад 100 країн, які класифікуються як країни з високим ризиком собачого сказу. В цей перелік потрапила й Україна.

Ось повний список країн, з яких заборонено ввезення собак в США:

Африка: Алжир, Ангола, Бенін, Ботсвана, Буркіна-Фасо, Бурунді, Камерун, Центральноафриканська Республіка, Чад, Коморські Острови, Кот-д’Івуар (Кот-д’Івуар), Демократична Республіка Конго, Джібуті, Єгипет (тимчасове призупинення до подальшого повідомлення), Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Есватіні (Свазіленд), Ефіопія

Габон, Гамбія, Гана, Гвінея, Гвінея-Бісау, Кенія, Лесото, Ліберія, Лівія, Мадагаскар, Малаві, Малі, Мавританія, Марокко, Мозамбік. Намібія, Нігер, Нігерія, Республіка Конго, Руанда, Сан-Томе і Прінсіпі, Сенегал, Сьєрра-Леоне, Сомалі, Південна Африка, Південний Судан, Судан, Танзанія (включаючи Занзібар), Того, Туніс, Уганда

Західна Сахара, Замбія, Зімбабве.

Америка і Карибський басейн: Беліз, Болівія, Бразилія, Колумбія, Куба, Домініканська республіка, Еквадор, Сальвадор, Гватемала, Гаяна, Гаїті, Гондурас, Нікарагуа, Перу, Суринам, Венесуела.

Азія і Близький Схід, Східна Європа: Афганістан, Вірменія, Азербайджан, Бангладеш, Білорусь, Бутан, Бруней, Камбоджа, Китай (крім Гонконгу і Тайваню), Грузія, Індія, Індонезія, Іран, Ірак, Йорданія, Казахстан, Кувейт, Киргизстан, Лаос, Ліван, Малайзія, Молдова, Монголія, М’янма (Бірма), Непал, Північна Корея, Оман

Пакистан, Філіппіни, Катар, Росія, Саудівська Аравія, Шрі-Ланка, Сирія, Таджикистан, Таїланд, Тимор-Лешті (Східний Тимор), Туреччина, Туркменістан, Україна, Об’єднані Арабські Емірати, Узбекистан, В’єтнам, Ємен.

Як привезти в США собаку, якщо ваша країна відправлення підпадає під заборону?

CDC зазначає, що у “вкрай обмеженому порядку” мандрівникам з країн з високим рівнем ризику може бути наданий дозвіл на ввезення собаки. Однак його не видадуть після прибуття. Собакам, які прибувають з країн з високим рівнем ризику без дозволу буде відмовлено у в’їзді, їх повертатимуть в країну відправлення вашим коштом.

Письмовий дозвіл на імпорт собак від CDC можна отримати електронною поштою. Однак подача заявки не гарантує видачу дозволу, подавати заявки може обмежене коло осіб, а оскарження відмови в наданні дозволу неможливе.

Хто може подати заявку на дозвіл для ввезення собаки в США?

Державний службовець США з постійною зміною місця роботи.

Громадянин США або законний резидент США, що переїжджає в Сполучені Штати, наприклад, для роботи або навчання.

Власник службового собаки, навченого надавати допомогу інваліду (​​тварини для емоційної підтримки, тварини-компаньйони і тварини-поводирі, що проходять навчання, не вважаються службовими тваринами).

Ті, що хочуть ввезти собаку з науковою/освітньою метою або для участі у виставках.

Дозволи на ввезення собак не видаються для собак, що призначені для інших цілей (зокрема, адопція, перепродаж, супровід власників у короткострокових поїздках в країни з високим рівнем ризику).

Одній людині може бути наданий дозвіл на ввезення не більше 3 собак для однієї поїздки на час дії тимчасової заборони.

Вимоги, що мають бути дотримані для надання дозволу на ввезення собаки:

Собака має бути старше 6 місяців, що підтверджується наданням поточних фотографій зубів собаки.

Мати мікрочіп.

Мати чинний сертифікат про щеплення від сказу .

. Якщо собака була щеплена за межами США, необхідно мати дійсний серологічний титр проти сказу в затвердженій лабораторії.**

**Запросити список лабораторій можна листом на електрону пошту [email protected] Титри необхідно визначати щонайменше через 30 днів після вакцинації і щонайменше за 3 місяці до в’їзду в США.

Як має виглядати чинний сертифікат про щеплення проти сказу?

Сертифікат має бути складений англійською мовою або перекладений на англійську мову (йдеться про сертифікований переклад від ліцензованого перекладача із його даними). В ньому має міститися така інформація:

Ім’я та адреса власника.

Порода, стать, дата народження собаки (приблизний вік, якщо дата народження невідома), колір і відмітини.

Номер мікрочіпа собаки.

Дата вакцинації проти сказу і інформація про щеплення.

Дата закінчення терміну вакцинації.

Ім’я, номер ліцензії, адреса та підпис ветеринара, який проводив вакцинацію.

CDC не приймає як доказ вакцинації проти сказу значення титру антитіл проти сказу або результати серологічних тестів, лист від ветеринара, довідку про стан здоров’я тварини без доказу вакцинації тощо.

Зауважимо, з моменту щеплення і до моменту подорожі має минути 28 днів, якщо йдеться про цуценя. Також цуценятам не мають робити щеплення проти сказу до досягнення ними віку 3 місяців (12 тижнів або 84 днів).

Дорослі собаки (15 місяців і старше) повинні мати історію попередніх щеплень проти сказу (перше з яких було зроблена після 3-місячного віку), мати записи про всі ревакцинації проти сказу. З дорослими собаками, якщо вони були повторно щеплені напередодні подорожі, чекати 4 тижні не треба.

Як надіслати запит на дозвіл для ввезення собаки в США?

Щоб подати заявку, яка, нагадаємо, не гарантує отримання дозволу, необхідно заповнити спеціальну форму англійською мовою. Англомовну інструкцію з заповнення форми можна знайти тут.

Повний пакет файлів для відправки:

Заповнена форма (наведена вище).

Фотографія ідентифікаційної сторінки паспорта імпортера в США.

Фото усього тіла і морди собаки.

Чіткі фотографії зубів собаки (вид спереду верхніх і нижніх зубів та збоку).

Поточні і попередні свідоцтва про вакцинації проти сказу з номером мікрочіпа, зазначеним у сертифікаті про щеплення.

Опціонально:

Якщо собаку було щеплено за межами США — серологічний титр проти сказу, отриманий в схваленій лабораторії.

Якщо ви живете або навчаєтеся в США, переїздите в США з цією метою, працюєте на роботі, що передбачає постійну зміну місця проживання — документи, що підтверджують це.

Якщо ваша собака призначена для наукових, освітніх, виставкових або правоохоронних цілей — докази цього.

Весь цей пакет файлів необхідно відправити одним листом на електронну пошту [email protected] не менш як за 30 робочих днів (6 тижнів) до дати поїздки. Необхідні документи мають бути перекладені сертифікованим перекладачем на англійську мову, бути чинними на момент в’їзду в США і до кінця перебування в країні.