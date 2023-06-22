В Данії високопосадовці США зустрінуться з представниками кількох країн, які ще не засудили російське вторгнення в Україну.

Джерело: Euronews

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван зустрінеться з офіційними особами Індії, Бразилії та Південної Африки – країн, які відмовилися виконувати санкції Заходу проти Росії.

На зустрічі також можуть бути присутні офіційні особи Китаю та Туреччини.

Саллівана супроводжуватиме Вікторія Нуланд, ще один відомий чиновник Державного департаменту США та високопоставлений чиновник ЄС. Зустріч буде проводитися неофіційно.

“Ми працюємо над тим, щоб захищати їхні інтереси [України] з більшим колом країн, ніж лише з тими, які присутні в НАТО або на G7”, — сказав Салліван.

У той час як російсько-китайська торгівля різко зросла за кілька місяців після вторгнення, Індія також стала головним торговим союзником Кремля.

У лютому Пекін оприлюднив запропонований мирний план із 12 пунктів, але союзники України здебільшого відхилили його, наполягаючи на тому, що сили Путіна мають вивести війська та постануть перед судом за воєнні злочини.

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва звинуватив обидві країни у війні, відмовившись засудити Володимира Путіна.