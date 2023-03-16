США зважують переваги розвідданих з безпілотників над ризиком ескалації з Росією – офіційні особи

США проводять оцінку своїх операцій безпілотників у районі Чорного моря, зважуючи витрати та вигоди від польотів після того, як російський винищувач зіштовхнувся з одним з дронів, після "небезпечного та непрофесійного" маневру.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на декількох офіційних осіб.

США не припинили польоти повністю, поки вони завершують аналіз — військові відправили ту саму модель безпілотника, MQ-9 Reaper, на місію приблизно в тому ж районі над Чорним морем незабаром після зіткнення, повідомили представники США. Цей безпілотник мав обстежити місце катастрофи та спостерігати за росіянами, які шукали уламки.

Водночас американські військові “уважно вивчають” маршрути безпілотників і оцінюють, як краще знизити ризик конфлікту з російськими військовими, які регулярно літають на винищувачах навколо окупованого Криму.

Пентагон планує проаналізувати загальні витрати та переваги виконання цих місій, порівнюючи потенційну розвідувальну цінність з ризиком ескалації з Росією.

Деякі військові США стурбовані тим, що обмеження маршрутів безпілотників вплине на збір розвідданих, пов’язаних з війною, зауважив один з військових високопосадовців. Проте, у США є потенційні альтернативи для збору інформації, такі як супутники-шпигуни.

За словами офіційних осіб, найближчими днями США готують ще один політ безпілотника над Чорним морем, який відповідатиме типовому графіку роботи.

14 березня російський літак зіштовхнувся з американським безпілотником над Чорним морем, здійснивши непрофесійне перехоплення, повідомили військові США. Президента Джо Байдена поінформував про інцидент радник із національної безпеки Джейк Салліван вранці 14 березня, як повідомило видання CNN.

Координатор зв’язків Ради національної безпеки Джон Кірбі зазначив, що російські літаки “нерідко” перехоплюють безпілотники США над Чорним морем, і пояснив, що минулими тижнями були й інші перехоплення. Але він також заявив, що епізод у вівторок був унікальним у тому, наскільки “небезпечними, непрофесійними та безрозсудними” були дії Росії. Це перша відома така взаємодія, потенційно небезпечна ескалація в критичний момент бойових дій.

Сполучені Штати викликали російського посла, аби висловити рішучий протест через непрофесійні маневри винищувачів РФ, що призвели до зіткнення з американським безпілотником. Він пробув у Державному департаменті трохи більше півгодини.

Вже 15 березня Сполучені Штати Америки та РФ посилили свою конфронтаційну риторику через зіткнення російського військового літака та американського безпілотника на Чорним морем. Безпілотник впав поблизу українського Кримського півострова, який Кремль незаконно анексував у 2014 році.

Європейське командування США опублікувало кадри, як російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Російський літак двічі пролетів над БПЛА та скинув пальне, перехоплюючи дрон. На розсекреченому відео видно, що камеру дрона MQ-9 Reaper спрямовано назад, у бік його хвоста, а гвинт, встановлений ззаду, обертається. Надалі Су-27 наближається до БПЛА та скидає паливо, після чого російський літак робить другий проліт і повторяє дію.

Відео з безпілотника потім порушується, коли російський винищувач зіштовхується з MQ-9 Reaper, пошкоджуючи гвинт, і врешті-решт змушуючи США втопити дрон у Чорному морі. РФ заперечує факт зіткнення, хоча водночас звинуватила США у нібито залученні до бойових дій та провокаціях.

Коли камера повертається в режим онлайн, на кадрах вид знову спрямовано назад, і пропелер показано пошкодженим внаслідок зіткнення.

16 березня речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що відео інциденту між американським безпілотником і російським винищувачем чітко демонструє, що Росія “просто відверто брехала” про те, що сталося над Чорним морем.