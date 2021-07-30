США змушені звільнити 182 представників дипломатичної місії, які поки що працюють в Росії. Це пов'язано із забороною Москви наймати на роботу іноземних громадян та громадян третіх країн.

Про це повідомили на сайті Державного департаменту США.

Очільник Держдепартаменту США Ентоні Блінкен пояснив, що нововведення почнуть діяти в серпні.

“Починаючи з серпня російський уряд заборонив США утримувати та наймати працівників з Росії чи третіх країн, за виключенням охорони. Через це ми змушені звільнити 182 працівники з наших дипломатичних представництв в Москві, Владивостоці, Єкатеринбурзі… США мають виконувати своїх зобов’язання, підтримуючи стабільні та прогнозовані відносини з Росією”, – пояснив Блінкен.

Він додав, що звільнення – прямий результат рішень російського уряду.

Американське посольство в Росії з 1 серпня припинить роботу з видачі віз, до цього призвело включення Москвою Сполучених Штатів в список недружніх країн, що спричинило заборону наймати диппредставництвом США персоналу з Росії й третіх країн.

Нагадаємо, 24 червня посол США в Росії Джон Салліван повернувся до Москви. Напередодні посол Росії в США відновив свою роботу у Вашингтоні.

Як відомо, посла Росії в США Анатолія Антонова відкликали ще навесні. Це сталося після того, як президент США назвав російського лідера “вбивцею”. Посла США в Росії Джона Саллівана відкликали до Вашингтона для консультацій у квітні.