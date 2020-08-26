Про це повідомляє Міністерство юстиції Сполучених Штатів.
Як випливає з повідомлення, росіянин в’їхав в США по туристичній візі і з 15 липня по 22 серпня намагався вступити в змову зі співробітником американської компанії в штаті Невада.
“Слідство вважає, що росіянин разом зі спільниками намагався в період з 15 липня по 22 серпня поточного року підкупити співробітника однієї з американських компаній і завантажити шкідливе ПО в комп’ютерну систему цієї компанії, що імовірно дозволило отримати до неї безперешкодний доступ з метою подальшого шантажу”, – йдеться в повідомленні.
Після того, як Федеральне бюро розслідувань зв’язалося з Крючковим, він спробував покинути США, але 22 серпня був затриманий.
- Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки попередили Росію про санкції в разі підтвердження причетності влади РФ до отруєння опозиціонера Олексія Навального.