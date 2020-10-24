Російська хакерська група незадовго до президентських виборів у США здійснила кібератаки, спрямовані на системи американських органів влади, а також на сервери, пов'язані з авіаційною промисловістю.

Про це йдеться в спільній заяві ФБР і Агентства з кібербезпеки та забезпечення захисту інфраструктури США (CISA), інформує видання The Hill.

У заяві зазначається, що хакерська група, яку спонсорує російська влада і яка відома в службах безпеки як “Energetic Bear” (а також Berserk Bear, TeamSpy, Dragonfly, Havex, Crouching Yeti), з вересня 2020 року атакувала державні, місцеві, територіальні мережі в США.

Під атаки потрапили десятки мереж установ, в тому числі пов’язаних із повітряним транспортом. У результаті хакери отримали доступ до даних як мінімум з двох серверів.

У заяві наголошується, що в результаті принаймні однієї атаки хакери змогли отримати доступ до паролів, IT-інструкцій, інформації про купівлі-продаж та інших даних.

Доказів того, що під час кібератаки була порушена цілісність даних про президентські вибори в США, поки немає. Однак атаки становили загрозу для інформації, пов’язаної з виборами, яка зберігалася в мережах державного, місцевого та територіального рівнів.

“Оскільки ця нещодавня шкідлива діяльність була спрямована на урядові мережі, може існувати певний ризик для інформації про вибори, розміщеної в них. Однак на сьогодні у ФБР і CISA немає доказів того, що цілісність даних про вибори була порушена”, – йдеться в заяві.

У спецслужб США поки також немає підтвердження, що хакерська група “порушила роботу авіаційних систем, систем, пов’язаних із освітою, виборами або роботою органів влади”.

“Тим не менш, суб’єкт може шукати доступ, щоб отримати можливості для майбутніх збоїв, вплинути на політику і дії США або делегітимізувати державні органи”, – наголошується в заяві.

Ця інформація з’явилася на наступний день після того, як очільники розвідки США і ФБР звинуватили Іран та Росію в спробах використати дані реєстрації виборців для того, щоб втрутитися в президентські вибори в Сполучених Штатах в 2020 році.