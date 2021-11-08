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США звинувачують українця у масштабній кібератаці

У США підозрюють 22-річного українця в участі у хакерському угрупуванні REvil, яке організувало з метою отримання прибутку низку гучних кібератак.

Понеділок, 8 листопада 2021, 20:53

Про це пише американське видання CNN.

Міністерство юстиції США висуне звинувачення підозрюваному з України у зв’язку з хакерською атакою понад 1500 компаній.

Громадянина України Ярослав Васінський заарештували минулого місяця у Польщі, зараз він очікує екстрадиції до США. Мін’юст США звинувачує його в участі у створенні програм-вимагачів, відомих як REvil. Їх діяльність обійшлася американським фірмам у мільйони доларів. 22-річний українець почав розповсюджувати вірусне програмне забезпечення у квітні 2019 року, періодично його відновлюючи та покращуючи у процесі роботи.

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Васінського та іншого імовірного учасника розробки REvil, росіянина Євгена Поляніна (який все ще на волі), звинувачують у змові з метою шахрайства та у змові з метою відмивання грошей. Правоохоронці перехопили 6 мільйонів доларів, які, на їх думку, були черговим викупом жертв вірусної атаки для розробників.

Хоч кібератаки – звичне для США явище, REvil вирізняються з-поміж інших. На початку цього року розробники вимагали від Apple 50 мільйонів доларів після злому одного з постачальників технологічного гіганта.

Також ФБР звинуватило REvil у травневій атаці програм-вимагачів на JBS USA, на яку припадає приблизно п’ята частина виробництва яловичини у США. Інцидент змусив JBS тимчасово припинити виробництво на підприємствах в Австралії, Канаді та США. JBS заплатила хакерам 11 мільйонів доларів за розблокування їхніх систем.

Минулого місяця хакерське угрупування закрилося після того, як іноземний уряд, кіберкомандування та хакерський підрозділ американських військових зламали їх комп’ютерну інфраструктуру.

Цьогоріч правоохоронці затримали трьох підозрюваних по цій справі.

Теги: кібератаки, кіберзлочинці, Росія, США

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