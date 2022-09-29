Влада США звинуватила російського мільярдера Олега Дерипаска в порушенні санкційного режиму Вашингтона. 29 вересня оприлюднили документи кримінальної справи стосовно Дерипаски, згідно з якими російський олігарх використав фінансову систему США для обслуговування трьох розкішних об'єктів нерухомості, що належать йому, а також найняв жінку для купівлі від його імені музичної студії в Каліфорнії.

Про це повідомляє DW.

Прокурори заявили, що порушення санкцій російським бізнесменом також полягало у тому, що його дівчина приїхала з РФ до США для народження спільних дітей. В обвинувальному акті проти Дерипаски фігурують троє осіб — Катерина Вороніна, Наталія Бардакова та Ольга Шрікі. Вороніна у 2020 та 2022 роках літала в США на пологи, Бардакова та Шрікі організовували поїздку.

Дерипаска витратив сотні тисяч доларів, щоб його дитина могла народитися в США і скористатися американською системою охорони здоров’я, а також отримати американське громадянство з права народження на території США. Після народження дитини три спільниці Дерипаски вступили у змову і написали прізвище дитини з незначною помилкою, щоб приховати ім’я її справжнього батька, наголошується в документах.

Дерипаска брехав і ухилявся від санкцій США, прагнучи отримати вигоду від життя в Америці, “попри його тісні зв’язки з Кремлем та його величезні статки, отримані завдяки зв’язкам з корумпованим режимом”, заявив федеральний прокурор Манхеттана Ендрю Адамс, який очолює оперативну групу з розслідувань злочинів російських олігархів.

“Лицемірство у пошуках комфорту та громадянства Сполучених Штатів та використання при цьому плодів безжального, антидемократичного режиму, вражає”, – зазначив далі Адамс.

Олег Дерипаска перебуває під санкціями США з 2018 року. Крім персональних санкцій за “відмивання грошей Путіна”, обмежувальні заходи були застосовані проти восьми пов’язаних з ним компаній, зокрема підконтрольних йому En+ Group, групи “ГАЗ”, “Базовий елемент” і “Русал”. Серед іншого, влада у Вашингтоні підозрює його в причетності до передбачуваного втручання у вибори президента США у 2016 році.