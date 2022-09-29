Про це повідомляє DW.
Прокурори заявили, що порушення санкцій російським бізнесменом також полягало у тому, що його дівчина приїхала з РФ до США для народження спільних дітей. В обвинувальному акті проти Дерипаски фігурують троє осіб — Катерина Вороніна, Наталія Бардакова та Ольга Шрікі. Вороніна у 2020 та 2022 роках літала в США на пологи, Бардакова та Шрікі організовували поїздку.
Дерипаска витратив сотні тисяч доларів, щоб його дитина могла народитися в США і скористатися американською системою охорони здоров’я, а також отримати американське громадянство з права народження на території США. Після народження дитини три спільниці Дерипаски вступили у змову і написали прізвище дитини з незначною помилкою, щоб приховати ім’я її справжнього батька, наголошується в документах.
Дерипаска брехав і ухилявся від санкцій США, прагнучи отримати вигоду від життя в Америці, “попри його тісні зв’язки з Кремлем та його величезні статки, отримані завдяки зв’язкам з корумпованим режимом”, заявив федеральний прокурор Манхеттана Ендрю Адамс, який очолює оперативну групу з розслідувань злочинів російських олігархів.
“Лицемірство у пошуках комфорту та громадянства Сполучених Штатів та використання при цьому плодів безжального, антидемократичного режиму, вражає”, – зазначив далі Адамс.
Олег Дерипаска перебуває під санкціями США з 2018 року. Крім персональних санкцій за “відмивання грошей Путіна”, обмежувальні заходи були застосовані проти восьми пов’язаних з ним компаній, зокрема підконтрольних йому En+ Group, групи “ГАЗ”, “Базовий елемент” і “Русал”. Серед іншого, влада у Вашингтоні підозрює його в причетності до передбачуваного втручання у вибори президента США у 2016 році.
- У березні підсанкційний російський мільярдер Олег Дерипаска висловився проти російської агресії проти України та зауважив, що нашу державу можна вважати ядерною.
- Міністерство фінансів та міністерство юстиції США, разом з Австралією, Канадою, Європейською комісією, Німеччиною, Італією, Францією, Японією та Великою Британією домовились про співпрацю щодо переслідування активів російських чиновників та олігархів.
- Російський мільярдер Герман Хан, партнер Михайла Фрідмана та співвласник інвестиційної групи LetterOne Holdings, повернувся до РФ з Великої Британії, де прожив майже 10 років. Частково наслідки санкцій свідчать про перемогу президента РФ, який роками намагався переманити назад заможних громадян.