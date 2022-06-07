Сполучені Штати Америки звинуватили РФ у спробах залякати американських журналістів, котрі працюють у Москві, та яких викликали в МЗС РФ і попередили про "наслідки" через введені Заходом санкції.

Про це повідомляє німецьке видання DW.

“Російське міністерство закордонних справ викликало журналістів, щоб “роз’яснити їм наслідки ворожої лінії їхнього уряду в медіасфері”, – повідомив 6 червня представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Він наголосив, що Кремль веде повномасштабну атаку на свободу ЗМІ, на доступ до інформації та правди”. Прайс засудив “явну та очевидну спробу залякати незалежних журналістів”.

За його словами, виклик журналістів у МЗС РФ став кроком у відповідь Москви на введену після російського повномасштабного вторгнення в Україну заборону трьох російських державних телеканалів на Заході: Першого каналу, “Росії-1” і НТВ. Проте, зазначив Прайс, неправильно зрівнювати незалежних західних журналістів із “пропагандистською рукою російського уряду”.

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Раніше прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова звинуватила американську владу в тому, що та “робить усе”, аби діяльність російських медіа в США була “неможлива, заборонена, потрапила під рестрикції і так далі”. Вона також пригрозила: якщо робота російських засобів масової інформації, операторів, журналістів “не буде на території США нормалізована, — неминучими стануть найжорсткіші заходи у відповідь”.

Прайс, своєю чергою, зауважив, що США не відкликали жодного дозволу на роботу у російських представників ЗМІ та продовжать видавати візи “кваліфікованим” журналістам.