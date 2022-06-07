Про це повідомляє німецьке видання DW.
“Російське міністерство закордонних справ викликало журналістів, щоб “роз’яснити їм наслідки ворожої лінії їхнього уряду в медіасфері”, – повідомив 6 червня представник Держдепартаменту США Нед Прайс.
Він наголосив, що Кремль веде повномасштабну атаку на свободу ЗМІ, на доступ до інформації та правди”. Прайс засудив “явну та очевидну спробу залякати незалежних журналістів”.
За його словами, виклик журналістів у МЗС РФ став кроком у відповідь Москви на введену після російського повномасштабного вторгнення в Україну заборону трьох російських державних телеканалів на Заході: Першого каналу, “Росії-1” і НТВ. Проте, зазначив Прайс, неправильно зрівнювати незалежних західних журналістів із “пропагандистською рукою російського уряду”.
Раніше прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова звинуватила американську владу в тому, що та “робить усе”, аби діяльність російських медіа в США була “неможлива, заборонена, потрапила під рестрикції і так далі”. Вона також пригрозила: якщо робота російських засобів масової інформації, операторів, журналістів “не буде на території США нормалізована, — неминучими стануть найжорсткіші заходи у відповідь”.
Прайс, своєю чергою, зауважив, що США не відкликали жодного дозволу на роботу у російських представників ЗМІ та продовжать видавати візи “кваліфікованим” журналістам.
- Нагадаємо, спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко закликав британське інформаційне агентство Reuters не використовувати та не пропагувати пропагандистську лексику РФ.
- Стало відомо, що російська пропаганда використовує західних “експертів” для просування кремлівських наративів.
- Раніше ЦПД повідомляло, що окупанти створюють фейкові “зелені коридори” для примусової депортації до РФ.
- Також повідомлялося, що Росія розповсюджує фейк, що президент Польщі Анджей Дуда є онуком командира УПА.
- Російські пропагандисти поширюють фейкову інформацію про начебто розроблену у вигаданих українських “біолабораторіях” мавпячу віспу.