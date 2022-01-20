Про це інформує американський телеканал CNN.

“Росія доручила своїм спецслужбам вербувати українських чиновників для підготовки до захоплення уряду України та контролю над критично важливою інфраструктурою, використовуючи окупаційні російські сили”, – йдеться у заяві Міністерства фінансів США щодо введення санкцій проти чотирьох українських посадовців з метою дестабілізації ситуації.

У Міністерстві заявили, що чотири особи, двоє з яких є діючими депутатами українського парламенту, діяли під керівництвом російської розвідки, і відігравали “різні ролі” на підтримку “політичних цілей Кремля”.

Згідно з даними Мінфіну, Росія вербує українських чиновників, котрі займають високі посади, щоб отримати доступ до конфіденційної інформації, а потім використовує їх для розпалу заворушень напередодні потенційного нападу РФ.

Своєю чергою, Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що санкції відповідають вжитим заходам проти “російської кампанії дезінформації”.

“Сполучені Штати продовжуватимуть вживати заходів у партнерстві з українським урядом, аби виявити, викрити та підірвати зусилля Росії з дестабілізації ситуації в Україні”, – наголосив Блінкен.