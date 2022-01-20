Сполучені Штати Америки звинуватили Російську Федерацію у вербуванні колишніх та діючих українських урядовців з метою підпорядкувати український уряд і дестабілізувати ситуацію в Україні.

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Росія доручила своїм спецслужбам вербувати українських чиновників для підготовки до захоплення уряду України та контролю над критично важливою інфраструктурою, використовуючи окупаційні російські сили”, – йдеться у заяві Міністерства фінансів США щодо введення санкцій проти чотирьох українських посадовців з метою дестабілізації ситуації.

У Міністерстві заявили, що чотири особи, двоє з яких є діючими депутатами українського парламенту, діяли під керівництвом російської розвідки, і відігравали “різні ролі” на підтримку “політичних цілей Кремля”.

Згідно з даними Мінфіну, Росія вербує українських чиновників, котрі займають високі посади, щоб отримати доступ до конфіденційної інформації, а потім використовує їх для розпалу заворушень напередодні потенційного нападу РФ.

Своєю чергою, Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що санкції відповідають вжитим заходам проти “російської кампанії дезінформації”.