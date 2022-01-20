Про це інформує американський телеканал CNN.
“Росія доручила своїм спецслужбам вербувати українських чиновників для підготовки до захоплення уряду України та контролю над критично важливою інфраструктурою, використовуючи окупаційні російські сили”, – йдеться у заяві Міністерства фінансів США щодо введення санкцій проти чотирьох українських посадовців з метою дестабілізації ситуації.
У Міністерстві заявили, що чотири особи, двоє з яких є діючими депутатами українського парламенту, діяли під керівництвом російської розвідки, і відігравали “різні ролі” на підтримку “політичних цілей Кремля”.
Згідно з даними Мінфіну, Росія вербує українських чиновників, котрі займають високі посади, щоб отримати доступ до конфіденційної інформації, а потім використовує їх для розпалу заворушень напередодні потенційного нападу РФ.
Своєю чергою, Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що санкції відповідають вжитим заходам проти “російської кампанії дезінформації”.
“Сполучені Штати продовжуватимуть вживати заходів у партнерстві з українським урядом, аби виявити, викрити та підірвати зусилля Росії з дестабілізації ситуації в Україні”, – наголосив Блінкен.
- Нагадаємо, уряд США запровадив санкції щодо чотирьох українських громадян. До переліку увійшли колишні депутати від “Партії Регіонів”, “Опозиційної платформи – За Життя” та “Опозиційного блоку” через керовану російським урядом діяльність задля дестабілізації України.
- Раніше повідомлялось, що російські війська дислокуються на кордоні з Україною у трьох точках. Кремль розробив операцію із залученням 175 тисяч військових, і повномасштабне вторгнення може початися уже цього місяця.
- За словами офіційного представника США в ОБСЄ Майкла Карпентера світ повинен готуватися до ескалації конфлікту на українському кордоні, а також до повномасштабного вторгнення. Тижневі переговори з Росією прогресу не показали, і “барабани війни звучать голосно”.
- Попри те, що США та Європа продовжують вести перемовини з Росією, Захід не може розглядати вимоги Москви щодо гарантій безпеки, поки РФ збирає війська біля українського кордону та планує військові навчання у Білорусі.