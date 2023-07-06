Джерело: Aljazeera
Центр ВПС США в середу, 5 липня, опублікував відео зіткнення, на якому видно, як російський винищувач СУ-35 наближається до безпілотника.
Російський пілот розташував свій літак перед MQ-9 Reapers і різко збільшив швидкість і тиск повітря, що ускладнило керування безпілотником.
Також були випущені так звані парашутні ракети.
“Російські винищувачі СУ-35 застосували парашутні ракети на траєкторії польоту американських літаків MQ-9”, – повідомили у ВПС. “Всупереч встановленим нормам і протоколам це змусило літаки США виконувати маневри ухилення”.
Три американські безпілотники перебували в повітрі під час інциденту.
Генерал-лейтенант ВПС Алексус Гринкевич звинуватив російську авіацію у “переслідуванні безпілотників”, які, за його словами, брали участь у місії проти Ісламської держави Ірак.
“Російські військові літаки дотримувались небезпечної та непрофесійної поведінки під час взаємодії з літаками США в Сирії”, — сказав він.
Глава Центрального командування Збройних сил США генерал Ерік Курілла додав, що порушення Росією поточних зусиль з очищення повітряного простору над Сирією “збільшує ризик ескалації або прорахунку”.
- Кабінет міністрів України підтримав рішення внести на розгляд Ради національної безпеки та оборони пропозиції щодо застосування санкцій проти Сирії.
- Пентагон заявив, що посилив рейди проти “Ісламської держави” в Сирії, провівши майже десяток ризикованих гелікоптерних і наземних операцій, щоб ліквідувати або захопити у полон головних бойовиків.
- Сирія ухвалила рішення розірвати дипломатичні відносини з Україною. Це сталося після того, як у червні президент України Володимира Зеленський заявив, що його уряд розриває дипломатичні відносини з Сирією.