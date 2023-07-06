Сполучені Штати звинуватили російські винищувачі в тому, що вони пролетіли над Сирією на небезпечній відстані від кількох їхніх безпілотників, запустили ракети та змусили розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reapers ухилятися від безпілотників.

Джерело: Aljazeera

Центр ВПС США в середу, 5 липня, опублікував відео зіткнення, на якому видно, як російський винищувач СУ-35 наближається до безпілотника.

Російський пілот розташував свій літак перед MQ-9 Reapers і різко збільшив швидкість і тиск повітря, що ускладнило керування безпілотником.

Також були випущені так звані парашутні ракети.

“Російські винищувачі СУ-35 застосували парашутні ракети на траєкторії польоту американських літаків MQ-9”, – повідомили у ВПС. “Всупереч встановленим нормам і протоколам це змусило літаки США виконувати маневри ухилення”.

Три американські безпілотники перебували в повітрі під час інциденту.

Генерал-лейтенант ВПС Алексус Гринкевич звинуватив російську авіацію у “переслідуванні безпілотників”, які, за його словами, брали участь у місії проти Ісламської держави Ірак.

“Російські військові літаки дотримувались небезпечної та непрофесійної поведінки під час взаємодії з літаками США в Сирії”, — сказав він.

Глава Центрального командування Збройних сил США генерал Ерік Курілла додав, що порушення Росією поточних зусиль з очищення повітряного простору над Сирією “збільшує ризик ескалації або прорахунку”.