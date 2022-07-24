США звинуватили Росію в поглибленні глобального дефіциту продовольства

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен після атаки Росії на Одесу, звинуватив країну-агресора у поглибленні дефіциту пшениці у світі.

Відповідні заяви Блінкен опублікував у Twitter.

Нагадаємо, що вдень 23 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Одеському морському торговому порту. Сигнал повітряної тривоги почав лунати в області об 11:07 і вже через короткий проміжок часу стало чутно вибухи. Загалом тривога лунала менш як годину, однак за цей час окупанти випустили по області декілька ракет. Ціллю росіян став Одеський морський торговий порт: по ньому окупанти випустили 4 крилаті ракети типу “Калібр”. Дві ракети було знищено силами ППО, однак дві інші ракети все ж вилучили в інфраструктурні об’єкти порту.

Держсекретар наголосив, що США засуджують атаку Росії на Одеський порт – такі дії країни-агресора поглиблюють глобальний дефіцит продовольства:

“Це підриває зусилля з доставки їжі до голодних і підриває довіру до зобов’язань Росії щодо завершеної вчора угоди щодо дозволу українського експорту”.

Згодом він додав, що ця атака ставить під серйозні сумніви щодо готовності Росії дотримуватися підписаної угоди та підриває роботу ООН, Туреччини та України, спрямовану на доставку життєвоважливих харчових продуктів на світові ринки.

“Росія несе відповідальність за поглиблення продовольчої кризи та має припинити свою агресію”, – наголосив Ентоні Блінкен.