США звинуватили Росію в поглибленні глобального дефіциту продовольства

Відповідні заяви Блінкен опублікував у Twitter.
Нагадаємо, що вдень 23 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Одеському морському торговому порту. Сигнал повітряної тривоги почав лунати в області об 11:07 і вже через короткий проміжок часу стало чутно вибухи. Загалом тривога лунала менш як годину, однак за цей час окупанти випустили по області декілька ракет. Ціллю росіян став Одеський морський торговий порт: по ньому окупанти випустили 4 крилаті ракети типу “Калібр”. Дві ракети було знищено силами ППО, однак дві інші ракети все ж вилучили в інфраструктурні об’єкти порту.
Держсекретар наголосив, що США засуджують атаку Росії на Одеський порт – такі дії країни-агресора поглиблюють глобальний дефіцит продовольства:
“Це підриває зусилля з доставки їжі до голодних і підриває довіру до зобов’язань Росії щодо завершеної вчора угоди щодо дозволу українського експорту”.
Згодом він додав, що ця атака ставить під серйозні сумніви щодо готовності Росії дотримуватися підписаної угоди та підриває роботу ООН, Туреччини та України, спрямовану на доставку життєвоважливих харчових продуктів на світові ринки.
“Росія несе відповідальність за поглиблення продовольчої кризи та має припинити свою агресію”, – наголосив Ентоні Блінкен.
- Старший радник Конгресу Сполучених Штатів Америки Пол Массаро висловив своє обурення через обстріли Росією одеського порту. Він заявив, що РФ постійно бреше і вона ніколи не буде дотримуватися жодної угоди.
- Представник Державного департаменту США повідомив, що двоє громадян США нещодавно загинули на Донбасі, не розкриваючи додаткових подробиць.
- Голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт заявив, що Сполучені Штати нададуть на озброєння України стільки реактивних артилерійських систем HIMARS, “скільки зможуть”.
- Президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає новий пакет допомоги на суму 800 мільйонів доларів. У його межах передадуть сучасні західні системи протиповітряної оборони та ракетні системи HIMARS.