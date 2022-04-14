Група Сил спеціальних операцій України підірвала міст з військовою технікою російських загарбників. Відомо, що ворожа техніка прямувала до міста Ізюм на Харківщині.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що техніку росіян помітили декілька днів тому. Йдеться про бронеавтомобіль “Тигр”, “Камаз” та три “Урали”, які мали підсилити угруповання ворога у Харківській області.

Визначивши маршрут руху ворожої колони, оператори ССО здійснили дорозвідку об’єкту, який був найбільш вдалим для здійснення інженерної засідки – міст на шляху техніки російських окупантів. Далі спеціалісти зайнялись кропіткою роботою – визначенням місця встановлення зарядів та розрахунком необхідної кількості тротилового еквівалента.

Заклавши вибухівку у визначене місце, оператори ССО почали чекати на ворога. У визначений час ССО здійснили підрив мосту, знищивши всю ворожу колону.

Після підриву мосту, за допомогою безпілотника, було підтверджено, що ціль уражена.