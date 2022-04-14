Про це йдеться у повідомленні пресслужби Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що техніку росіян помітили декілька днів тому. Йдеться про бронеавтомобіль “Тигр”, “Камаз” та три “Урали”, які мали підсилити угруповання ворога у Харківській області.
Визначивши маршрут руху ворожої колони, оператори ССО здійснили дорозвідку об’єкту, який був найбільш вдалим для здійснення інженерної засідки – міст на шляху техніки російських окупантів. Далі спеціалісти зайнялись кропіткою роботою – визначенням місця встановлення зарядів та розрахунком необхідної кількості тротилового еквівалента.
Заклавши вибухівку у визначене місце, оператори ССО почали чекати на ворога. У визначений час ССО здійснили підрив мосту, знищивши всю ворожу колону.
Після підриву мосту, за допомогою безпілотника, було підтверджено, що ціль уражена.
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