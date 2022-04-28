Воїни ССО знищили важливий інфраструктурний об'єкт в тилу ворога на півдні України та сповільнили забезпечення ворожих підрозділів з кримського напрямку.

Про це повідомляє пресслужба Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Зруйнований міст на фото – результат роботи групи Руху опору ССО України.

У пресслужбі зазначають, що для росіян це був важливий логістичний об’єкт на шляху з окупованого Криму до Мелітополя. Саме тут ворог регулярно перевозив залізницею техніку, боєприпаси із кримського півострова на материкову частину України – в райони, окуповані росіянами.

Цей маршрут відігравав важливу роль для нарощування ворожих сил в напрямку Пологів, Токмака та Маріуполя.