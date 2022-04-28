Про це повідомляє пресслужба Командування Сил спеціальних операцій ЗС України
Зруйнований міст на фото – результат роботи групи Руху опору ССО України.
У пресслужбі зазначають, що для росіян це був важливий логістичний об’єкт на шляху з окупованого Криму до Мелітополя. Саме тут ворог регулярно перевозив залізницею техніку, боєприпаси із кримського півострова на материкову частину України – в райони, окуповані росіянами.
Цей маршрут відігравав важливу роль для нарощування ворожих сил в напрямку Пологів, Токмака та Маріуполя.
“Враховуючи наближеність мосту до Криму, потребу окупантів у цьому об’єкті, а також великі габарити конструкції, що важко піддається ремонту у разі руйнування, було прийнято рішення про знищення об’єкта. Після ретельного планування операції її вдало виконали бійці Руху опору Сил спеціальних операцій ЗС України”, – йдеться у повідомленні.
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