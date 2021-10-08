Як з'ясувалося, 66-й пісенний конкурс "Євробачення" у 2022 році відбудеться в Турині.

Про це повідомили на сайті конкурсу.

Цьогоріч 66-й міжнародний пісенний конкурс “Євробачення-2022” проведуть в Італії завдяки перемозі рок-гурту Måneskin.

За можливість провести “Євробачення” у 2022 році змагались одразу кілька італійських міст (зокрема, Мілан, Болонья, Пезаро, Ріміні та інші).

Зрештою, перемігши 16 конкурентів, право на проведення конкурсу здобув Турин. Захід відбудеться на арені PalaOlimpico.

“Як ми побачили під час зимових Олімпійських ігор 2006 року, PalaOlimpico перевершує всі вимоги, необхідні для проведення глобального заходу такого масштабу, і ми були дуже вражені ентузіазмом і відданістю міста Турин”, — сказав супервайзер.

Півфінали заплановано на 10 та 12 травня 2022 року, а фінал – на 14 травня.

Востаннє “Євробачення” проводили в Італії 30 років тому – в Римі у 1991 році, а перед тим в Неаполі у 1965 році.