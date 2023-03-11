Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.
Зазначається, що “Укренерго” скасував обмеження. Це дозволило о 16:45 відновити електропостачання всіх жителів столиці.
Через це графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються. Втім, ситуація в енергосистемі досі складна, тому в ДТЕК попросили слідкувати за оновленнями.
Нагадаємо, що через пошкодження енергетичного обладнання внаслідок масованої атаки РФ у частині чотирьох районів Києва застосовували стабілізаційні відключення.
Йшлося про частини Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом’янського районів.
Зазначимо, що за даними “Укренерго”, станом на 11 березня 9:00 триває відновлення енергосистеми після масованої атаки РФ 9 березня. Проте у Житомирській, Харківській, Миколаївській та Дніпропетровській областях досі діють мережеві обмеження.
- У ніч на 9 березня РФ завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України та будинках цивільного населення. Загалом протягом доби російські війська здійснили пуск 84 ракет різного базування, 34 з яких знищено українськими захисниками, а ще 8 не досягли своїх цілей.
- 9 березня внаслідок чергового російського масованого удару була повністю знеструмлена Запорізька атомна електростанція. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до МАГАТЕ та партнерів вжити заходів для припинення російського ядерного тероризму.
- Фахівці “Укренерго” відновили енергоживлення Запорізької атомної електростанції, перерване вчорашніми ракетними ударами.