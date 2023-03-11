У Києві скасували стабілізаційні відключення у чотирьох районах столиці. Станом на 17 годину 11 березня всі містяни мають світло.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.

Зазначається, що “Укренерго” скасував обмеження. Це дозволило о 16:45 відновити електропостачання всіх жителів столиці.

Через це графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються. Втім, ситуація в енергосистемі досі складна, тому в ДТЕК попросили слідкувати за оновленнями.

Нагадаємо, що через пошкодження енергетичного обладнання внаслідок масованої атаки РФ у частині чотирьох районів Києва застосовували стабілізаційні відключення.

Йшлося про частини Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом’янського районів.

Зазначимо, що за даними “Укренерго”, станом на 11 березня 9:00 триває відновлення енергосистеми після масованої атаки РФ 9 березня. Проте у Житомирській, Харківській, Миколаївській та Дніпропетровській областях досі діють мережеві обмеження.