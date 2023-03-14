Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.
“Стабілізаційні відключення у Києві та на Київщині скасовані”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що електропостачання відновили для всіх жителів столиці та області, тому графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються.
Ситуація в енергосистемі досі складна, тому слідкуйте за оновленнями, зауважили в ДТЕК.
Нагадаємо, що через пошкодження енергетичного обладнання внаслідок масованої атаки РФ у частині чотирьох районів Києва застосовували стабілізаційні відключення. Йшлося про частини Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом’янського районів.
Крім того, у частині Бучанського району Київської області відбувалися відключення згідно зі стабілізаційними графіками. Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не могли передавати енергію для всіх мешканців цих районів.
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