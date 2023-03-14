Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram. 

“Стабілізаційні відключення у Києві та на Київщині скасовані”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що електропостачання відновили для всіх жителів столиці та області, тому графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються.

Ситуація в енергосистемі досі складна, тому слідкуйте за оновленнями, зауважили в ДТЕК. 

Нагадаємо, що через пошкодження енергетичного обладнання внаслідок масованої атаки РФ у частині чотирьох районів Києва застосовували стабілізаційні відключення. Йшлося про частини Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом’янського районів.

Крім того, у частині Бучанського району Київської області відбувалися відключення згідно зі стабілізаційними графіками. Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не могли передавати енергію для всіх мешканців цих районів. 