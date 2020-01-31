STAFF прибрав з продажу худі з принтом "правий лівий берег" після звинувачення в плагіаті з боку бренду SUPPORT by Poustovit.

Про це повідомляється в Telegram-каналі DTF Magazine.

“Цього понеділка наш юрист провів переговори з керівництвом бренду “STAFF”. За їх версією, дизайнер не був знайомий з нашим брендом і розробив дизайн з власної концепції, тому худі вийшов в продаж”, – йдеться в повідомленні.

В той же час наголошується, що керівництво бренду не заперечувало схожість з дизайном з речами бренду SUPPORT by Poustovit.

“”STAFF” готові зняти всі худі з принтом “правий лівий берег” з продажу онлайн і оффлайн”, – сказано в повідомленні.

Представники бренду SUPPORT by Poustovit заявили, що вважають інцидент вичерпаним.