19 квітня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок охарактеризувала частину своєї недавньої поїздки до Китаю як "більш ніж шокуючу" і заявила, що Пекін дедалі більше стає "системним суперником, аніж торговим партнером".

Про це повідомляє Reuters.

Грубі зауваження прозвучали після візиту Бербок до Пекіна минулого тижня, де вона попередила, що будь-які спроби Китаю контролювати Тайвань будуть неприйнятними.

Пекін стверджує, що Тайвань демократично керований як китайська провінція, і ніколи не виключав застосування сили, щоб поставити острів під свій контроль.

Бербок додала, що Китай хоче дотримуватись своїх власних правил на шкоду міжнародному порядку. Пекін, своєю чергою, попросив Німеччину підтримати “возз’єднання” з Тайванем та заявив, що Китай та Німеччина є не противниками, а партнерами.

Виступаючи перед німецьким Бундестагом міністерка заявила, що “дещо з цього було справді більш ніж шокуючим”, не уточнюючи подробиці. Її зауваження було зроблено після того, як вона заявила, що Китай стає все більш “репресивним всередині країни, а також агресивним зовні”.

Для Німеччини, за її словами, Китай є партнером, конкурентом та системним суперником, але нині склалося враження, що “аспект системних суперників зростає дедалі більше”.

Китай є найбільшим торговим партнером Німеччини, зауважила Бербок, водночас це не означає, що Пекін також є найважливішим торговим партнером ФРН.

Уряд Німеччини хоче працювати з Китаєм, але не хоче повторювати минулі помилки, наприклад, концепцію “змін за допомогою торгівлі”, згідно з якою Захід може досягти політичних зрушень в авторитарних режимах за допомогою торгівлі.

Бербок також пояснила, що Китай зобов’язаний працювати над миром у світі, зокрема, використовуючи свій вплив на Росію у війні в Україні. Зокрема вона привітала обіцянку Пекіна не постачати Росії зброю, включно з товарами подвійного призначення, але додала, що Берлін простежить, як така обіцянка спрацює на практиці.

Відступаючи від політики колишнього канцлера Ангели Меркель, уряд Олафа Шольца розробляє нову стратегію Китаю, для зменшення залежності від економічної супердержави Азії, життєво важливого експортного ринку для німецьких товарів.