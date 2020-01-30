Про це поінформували в прес-службі Офісу президента України.

Згідно з повідомленням, зустріч Зеленського і Помпео з представниками ЗМІ розпочнеться на Банковій о 12:00.

Як раніше поінформували в прес-службі Держдепартаменту США, Помпео буде говорити в Україні про питання безпеки.

“Ми проведемо гарну бесіду в Україні з командою і з президентом Зеленським щодо низки важливих питань європейської безпеки”, – заявив він у коментарі журналістам.

Помпео також відзначив “важливі зусилля, які Сполучені Штати та Україна продовжуватимуть докладати разом у боротьбі з корупцією в цій країні і забезпечувати підтримку, яка необхідна українському народу для його свободи і незалежності”.

У зв’язку з візитом держсекретаря США в Києві з четверга по суботу, з 30 січня по 1 лютого, можливі тимчасові обмеження дорожнього руху. Про це поінформували в прес-службі Управління державної охорони України.

Ймовірні обмеження дорожнього руху можливі на Бориспільському шосе.

“Просимо врахувати можливі обмеження дорожнього руху на Бориспільському шосе в четвер, 30 січня, і в суботу 1 лютого. Інформуємо, що відповідно до закону України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб” і Положення про державний протокол та церемоніал України… главам іноземних держав, урядів, парламентів та міжнародних організацій, які знаходяться в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона”, – йдеться в повідомленні УДО.

Також зазначено, що Управління держохорони України спільно з іншими правоохоронними органами будуть забезпечувати безпеку і надавати супровід делегації Сполучених Штатів на території України протягом усього часу перебування.

Майк Помпео повинен прибути до Києва 30 січня. Заплановані його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком.

Державний секретар США також візьме участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих на Донбасі в Михайлівському соборі.