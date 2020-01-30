Про це поінформували в прес-службі Офісу президента України.
Згідно з повідомленням, зустріч Зеленського і Помпео з представниками ЗМІ розпочнеться на Банковій о 12:00.
Як раніше поінформували в прес-службі Держдепартаменту США, Помпео буде говорити в Україні про питання безпеки.
“Ми проведемо гарну бесіду в Україні з командою і з президентом Зеленським щодо низки важливих питань європейської безпеки”, – заявив він у коментарі журналістам.
Помпео також відзначив “важливі зусилля, які Сполучені Штати та Україна продовжуватимуть докладати разом у боротьбі з корупцією в цій країні і забезпечувати підтримку, яка необхідна українському народу для його свободи і незалежності”.
У зв’язку з візитом держсекретаря США в Києві з четверга по суботу, з 30 січня по 1 лютого, можливі тимчасові обмеження дорожнього руху. Про це поінформували в прес-службі Управління державної охорони України.
Ймовірні обмеження дорожнього руху можливі на Бориспільському шосе.
“Просимо врахувати можливі обмеження дорожнього руху на Бориспільському шосе в четвер, 30 січня, і в суботу 1 лютого. Інформуємо, що відповідно до закону України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб” і Положення про державний протокол та церемоніал України… главам іноземних держав, урядів, парламентів та міжнародних організацій, які знаходяться в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона”, – йдеться в повідомленні УДО.
Також зазначено, що Управління держохорони України спільно з іншими правоохоронними органами будуть забезпечувати безпеку і надавати супровід делегації Сполучених Штатів на території України протягом усього часу перебування.
Майк Помпео повинен прибути до Києва 30 січня. Заплановані його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком.
Державний секретар США також візьме участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих на Донбасі в Михайлівському соборі.
- Раніше з’явилася інформація, що державний секретар США Майк Помпео нібито нагрубив журналістці Луїзі Келлі, котра запитала його про Україну під час інтерв’ю, темою якого був Іран. “Do you think Americans care about Ukraine? (Думаєш, що американців хвилює Україна?)”, – нібито запитав її Помпео.
- Згодом державний секретар США звинуватив журналістку радіо NPR Луїзу Келлі у брехні.