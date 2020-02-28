З'явився порядок денний позачергової сесії Верховної Ради, яка була скликана на 4 березня на вимогу Президента Володимира Зеленського.

Про це #Буквам повідомили власні джерела в парламенті.

Як повідомлялося раніше, 4 березня Верховна Рада проведе позачергове пленарне засідання на вимогу Президента України Володимира Зеленського.

Згідно з інформацією джерела видання, до порядку денного внесено ряд питань, щодо взаємодії Збройних Сил України з силовими відомствами інших держав, а саме:

“Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях”;

“Про внесення змін до розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення “Закону України “Про національну безпеку України” щодо набрання чинності положеннями стосовно Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, видів і окремих родів військ (сил)”;

“Про ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України”.

Крім цього, буде розглянуто у другому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям закону “Про запобігання корупції”.

Також будуть розглянуті питання про Кабінет Міністрів України (без уточнень) та заслухано звіт про діяльність правоохоронних органів.