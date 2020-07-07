11 липня відбудеться прем‘єра онлайн-конференції CASES: Marketing, Strategy & PR
Цього разу програма конференція структурована та максимально осмислена. В ній буде кілька секцій, кожна з яких буде присвячена окремим аспектам креативної економіки в умовах коронавірусної кризи. Серед тем:
- Карантин і сфера культури: ризики, виклики та несподівані плюси — Юлія Федів, Український культурний фонд
- Державна підтримка в умовах кризи. Кейс Українського фонду стартапів — Павло Карташов, Український фонд стартапів
- The Cosmopolitan of Las Vegas: кейс побудови стійкого бізнесу під час кризи — Артур Арутюнян, Prophet
- Як компанії Fedoriv Group адаптували продукти і процеси всередині команд в період карантину — Світлана Сом, Fedoriv Group
- Антикризові кейси Планети Кіно — Максим Белов, Планета Кіно
- Кризові комунікації: як ми шукали спільну мову з українцями в карантин — Алеся Муджирі, McDonald’s Україна, та Крістіна Ніколаєва, Be—it Agency
- Маркетинг-орієнтована інноваційна стратегія — практичні інструменти розробки і впровадження інновацій (кейс “Нова пошта”) — Сергій Суханов, Нова пошта
- Запуск освітнього онлайн-проєкту. Від ідеї до 6000 студентів за рік — Анатолій Попель, CASES
Конференція відбудеться онлайн, в форматі прем’єри. Тобто, учасникам буде надано доступ до записів, які вони можуть дивитись в зручний час, а не лише 11 липня.
Для всіх учасників спільноти bykvu.com діятиме промокод bykvu-friends зі знижкою 25% на онлайн-доступ: https://cases.media/event/cases-marketing-strategy-and-pr-2020