Фахівці з Міністерства цифрової трансформації України, Українського фонду стартапів, Українського Культурного Фонду, Klitschko Foundation, Планета Кіно, Нова Пошта, McDonald’s Україна, MEGOGO, міжнародної брендингової компанії Prophet, креативних агенцій Be—it Agency, Fedoriv Group, Havas Digital Kyiv, Lobods, Postmen, Sasquatch Digital, SEVENTEAM, Solutions for People поділяться досвідом кризового менеджменту, бізнес-перетворень та налагодження роботи в умовах, коли рідкісними стали не чорні, а білі лебеді.

11 липня відбудеться прем‘єра онлайн-конференції CASES: Marketing, Strategy & PR

Цього разу програма конференція структурована та максимально осмислена. В ній буде кілька секцій, кожна з яких буде присвячена окремим аспектам креативної економіки в умовах коронавірусної кризи. Серед тем:

Карантин і сфера культури: ризики, виклики та несподівані плюси — Юлія Федів , Український культурний фонд

Державна підтримка в умовах кризи. Кейс Українського фонду стартапів — Павло Карташов , Український фонд стартапів

The Cosmopolitan of Las Vegas: кейс побудови стійкого бізнесу під час кризи — Артур Арутюнян , Prophet

Як компанії Fedoriv Group адаптували продукти і процеси всередині команд в період карантину — Світлана Сом , Fedoriv Group

Антикризові кейси Планети Кіно — Максим Белов , Планета Кіно

Кризові комунікації: як ми шукали спільну мову з українцями в карантин — Алеся Муджирі , McDonald’s Україна, та Крістіна Ніколаєва , Be—it Agency

Маркетинг-орієнтована інноваційна стратегія — практичні інструменти розробки і впровадження інновацій (кейс “Нова пошта”) — Сергій Суханов , Нова пошта

Запуск освітнього онлайн-проєкту. Від ідеї до 6000 студентів за рік — Анатолій Попель , CASES

Конференція відбудеться онлайн, в форматі прем’єри. Тобто, учасникам буде надано доступ до записів, які вони можуть дивитись в зручний час, а не лише 11 липня.

Для всіх учасників спільноти bykvu.com діятиме промокод bykvu-friends зі знижкою 25% на онлайн-доступ: https://cases.media/event/cases-marketing-strategy-and-pr-2020