Державне бюро розслідувань вважає, що колишній президент України Петро Порошенко схилив до незаконного указу голови Служби зовнішньої розвідки, хоча слідство у цій справі хотіло оголосити п'ятому президенту підозру в захопленні влади.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

“Слідством встановлено, що народний депутат, який перебував у статусі п’ятого Президента України, схилив військову службову особу – Голову Служби зовнішньої розвідки України до вчинення злочину, а саме перевищення ним влади та службових повноважень, тобто умисного вчинення дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, вчиненого в умовах особливого періоду, шляхом видання явно злочинного наказу (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу України)”, – йдеться у повідомленні.

У свою чергу адвокат п’ятого президента Ілля Новіков заявив, що у ДБР був план вручити Петру Порошенку повідомлення про підозру.

“Як тільки ми увійшли до кабінету слідчого, ще до початку допиту, до нас підійшов співробітник Офісу Генпрокурора, не представившись, вирішив вручити підозру. Через те, що це не було згідно з законом, то ми (захист і Порошенко, – ред.) відмовилися приймати це повідомлення. Петро Порошенко залишив будівлю ДБР”, – сказав Новіков.

Адвокат підкреслив, що “справа про картини” є фейковою.

“Президент Зеленський, Генпрокурор Венедиктова і ДБР хочуть притягнути до кримінальної відповідальності Петра Порошенка. Йдеться про справу про призначення Сергія Семочко першим заступником глави Служби зовнішньої розвідки. Нібито Порошенко з метою вкрасти гроші – заробітну плату Семочко – призначив його в обхід процедури. Це абсурд. Навіть ексгенпрокурор Руслан Рябошапка говорив, що це юридичний треш”, – підкреслив Ілля Новіков.

Раніше Печерський районний суд Києва прийняв рішення про примусовий привід п’ятого президента України Петра Порошенка на допит в якості свідка в Державне бюро розслідувань.