У Києві початок пляжного сезону запланований на 1 червня, якщо відбудеться послаблення карантинних обмежень та відповідне рішення ухвалить уряд та КМДА.

Про це розповів директор з утримання прибережної інфраструктури КП “Плесо” Костянтин Пігуля в ефірі ТРК “Київ”.

За словами Пігуля, на цей момент на пляжах очікуються перевірки з боку Держпродспоживслужби і Державної служби з надзвичайних ситуацій.

“За попередніми домовленостями початок купального сезону в Києві плануємо десь на 1 червня. Пляжі майже готові, очікуємо перевірки Держпродспоживслужби та ДСНС. Якщо карантин знімається або послаблюється, то це буде 1 червня, а якщо ні, і подовжується, то ми однозначно будемо проводити робочі наради і переносити відкриття пляжного сезону”, — сказав Пігуля.

Він зазначив, що пляжний сезон готові були відкривати ще 15 травня, якби не карантин. Загалом у столиці визначено 14 пляжів, на яких дозволено відпочинок з купанням та 18 зон відпочинку.

“1 червня ми плануємо 5-7 пляжів відкрити, потім інші. Щоб ви розуміли, обстежити всі пляжі одночасно неможливо. Тобто, ми обстежимо пляжі з блакитними прапорами, яких у нас 8 в цьому році, спершу їх відкриємо, а потім інші пляжі на наступний тиждень”, — додав Пігуля.

За його словами, на пляжах вже провели обробку проти кліщів, а також дезінфекцію лавок та місць для переодягання.