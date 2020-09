Про це пише The Verge.

Так, з 12 листопада почнеться продаж на ключових ринках: у США, Японії, Мексиці, Австралії, Нової Зеландії та Південної Кореї. З 19 листопада приставки можна буде придбати у всіх інших країнах.

Водночас, попереднє замовлення стало доступним вже з сьогоднішнього дня, 17 вересня.

Рекомендована роздрібна ціна за консоль без оптичного приводу складе 399,99 доларів (близько 11 320 грн), з дисководом – 499 доларів (близько 14 120 грн).

See you in November! pic.twitter.com/CjrQ65rJ5a

— PlayStation (@PlayStation) September 16, 2020