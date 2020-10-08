Щорічне засідання Всесвітнього економічного форуму, яке повинно було пройти в Давосі в січні 2021 року, відбудеться з 18 по 21 травня 2021 року в швейцарському Люцерні.

Про це повідомила пресслужба форуму.

Зазначається, що засідання відбудеться за умови дотримання всіх заходів, які дозволять гарантувати охорону і безпеку учасників і місцевого населення.

Засідання, темою якого буде “Велике перезавантаження”, сфокусується на пошуку рішень для ключових глобальних проблем, в тому числі на вироблення спільного шляху відновлення економіки після кризи, викликаної пандемією коронавірусу.

ДОВІДКА. Всесвітній економічний форум (ВЕФ) – швейцарська неурядова організація, найбільш відома щорічними зустрічами в Давосі. Форум був створений у 1971 році. На зустрічі запрошуються провідні керівники бізнесу, політичні лідери, провідні мислителі і журналісти. Предметом обговорення є найбільш гострі світові проблеми, включаючи охорону здоров’я та охорону навколишнього середовища.