Про це повідомила пресслужба форуму.
Зазначається, що засідання відбудеться за умови дотримання всіх заходів, які дозволять гарантувати охорону і безпеку учасників і місцевого населення.
Засідання, темою якого буде “Велике перезавантаження”, сфокусується на пошуку рішень для ключових глобальних проблем, в тому числі на вироблення спільного шляху відновлення економіки після кризи, викликаної пандемією коронавірусу.
ДОВІДКА. Всесвітній економічний форум (ВЕФ) – швейцарська неурядова організація, найбільш відома щорічними зустрічами в Давосі. Форум був створений у 1971 році. На зустрічі запрошуються провідні керівники бізнесу, політичні лідери, провідні мислителі і журналісти. Предметом обговорення є найбільш гострі світові проблеми, включаючи охорону здоров’я та охорону навколишнього середовища.
- У поточному році Всесвітній економічний форум у Давосі стартував 21 січня. У ньому, серед інших, взяв участь президент України Володимир Зеленський. Під час виступу він зазначив, що Україні мало всесвітньої стурбованості в умовах війни з Росією. Крім того, Зеленський, звертаючись до світових лідерів, заявив, що Україна “недоінвестована і недолюблена”, та закликав їх “підключитися” до виправлення ситуації.
- Також на форумі виступала шведська екологічна активістка, школярка Грета Тунберг.