Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

17 червня пройдуть два матчі 28-го туру “Манчестер Сіті” – “Арсенал” і “Астон Вілла” – “Шеффілд Юнайтед”, які не вдалося провести в кінці лютого. А 19, 20 і 21 червня будуть зіграні матчі 30 туру.

Чемпіонат Англії був зупинений через пандемію коронавірусу. На момент зупинки в прем’єр-лізі були зіграні 29 турів. Лідирує в турнірній таблиці “Ліверпуль”, який випереджає найближчого конкурента – “Манчестер Сіті” – на 25 очок.