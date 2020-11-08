Про це повідомляється у Telegram-каналі Української делегації в ТКГ.

Так, трагедія сталася 7 листопада в Луганській області.

“За попередніми даними, причина смерті небойова, можливо, самогубство. Слідство проводиться працівниками Національної поліції України. Спекуляції щодо “…можливого приховування бойових втрат керівництвом ЗСУ”, які розповсюдили деякі посадові особи та ЗМІ, вважаємо неприпустимими”, – йдеться у повідомленні.

Олег Свинарик був родом із Мостиського району, що Львівщини.

Про його загибель повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

“Сьогодні удосвіта на війні загинув наш земляк Олег Свинарик, родом з села Арламівська Воля Мостиського району. Трагедія сталася на Луганщині. Хлопцеві було всього 20 років. У нього залишися батьки і два брати. Торік у серпні Олег добровільно виявив бажання нести службу за контрактом. Служив у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді”, – написав Козицький.