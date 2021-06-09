Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Відключення у вівторок викликало питання про те, наскільки Інтернет залежить від кількох інфраструктурних компаній. Збій Fastly вибив з ладу сайти з високою відвідуваністю, включаючи такі новинні агентства, як The Guardian і New York Times, а також сайти британського уряду, Reddit і Amazon.com.

У середу компанія заявила, що інцидент був викликаний помилкою в її програмному забезпеченні, яка виникла, коли один з її клієнтів змінив свої настройки.

“Цей збій був серйозним і глобальним, і ми щиро шкодуємо про те, що він вплинув на наших клієнтів і всіх, хто на них покладається”, – зазначили в Fastly.

Компанія помітила збій, що стався о 09:47 за Гринвічем, протягом хвилини і інженери з’ясували причину о 10:27. Як тільки вони відключили настройки, що викликали проблему, велика частина мережі компанії швидко відновилася.

Старший керівник відділу проєктування та інфраструктури Нік Роквелл додав, що компанія вивчить, чому не вдалося виявити програмну помилку в ході власного процесу тестування.