Народний депутат від "Слуги народу" Павло Мельник опублікував імена українських рибалок, яких ФСБ Росії затримало в Азовському морі.

Про це Мельник написав у Facebook.

Так, українські рибалки є жителями села Райнівка Приморського району Запорізької області.

“Імена затриманих, імовірно: Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи та Максим Тєрєхов”, – написав нардеп.

В даний час інформація уточнюється.

Фото: Павло Мельник / Facebook

Раніше співробітники прикордонного управління ФСБ Росії затримали в Азовському морі маломірне судно з чотирма громадянами України на борту. У зв’язку з цим в Україні відкрито кримінальне провадження.

Російське агентство “Інтерфакс” раніше повідомляло, що капітан судна нібито “не виконав законну вимогу прикордонного наряду про зупинку і спробував втекти”.