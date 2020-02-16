Про це Мельник написав у Facebook.
Так, українські рибалки є жителями села Райнівка Приморського району Запорізької області.
“Імена затриманих, імовірно: Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи та Максим Тєрєхов”, – написав нардеп.
В даний час інформація уточнюється.
Фото: Павло Мельник / Facebook
Раніше співробітники прикордонного управління ФСБ Росії затримали в Азовському морі маломірне судно з чотирма громадянами України на борту. У зв’язку з цим в Україні відкрито кримінальне провадження.
Російське агентство “Інтерфакс” раніше повідомляло, що капітан судна нібито “не виконав законну вимогу прикордонного наряду про зупинку і спробував втекти”.
- Російські військові 25 листопада 2018 року захопили в нейтральних водах Керченської протоки українські малі броньовані артилерійські катери “Бердянськ”, “Нікополь” і буксир “Яни Капу”. В рамках обміну українських військовополонених моряків передали українській стороні на початку вересня минулого року.