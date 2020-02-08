Про це повідомляють #Букви.
Їхні пісні отримали найбільшу кількість балів за результатами голосування глядачів і членів журі.
Загалом в першому півфіналі виступили вісім конкурсантів: група [O], Jerry Heil, Katya Chilly, Krut, Gо-A, CLOUDLESS, GIO і Assol.
Судили учасників нацвідбору Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов. Ведучим був Сергій Притула.
Результати голосування глядачів (50 %) і суддів (50 %) були підсумовані. За підсумками загального результату була сформована рейтингова таблиця.
Виступи конкурсантів-фіналістів:
KRUTЬ із піснею “99”
GO-A з піснею “Соловей”
JERRY HEIL із піснею “Vegan”
Виступи інших конкурсантів:
Гурт [O] із піснею “Там, куди я йду”
Katya Chilly з піснею “Піч”
CLOUDLESS із піснею “Drown Me Down”
GIO з піснею “Feeling so lost”
Assol з піснею “Save It”
Другий півфінал національного відбору відбудеться 15 лютого. Ім’я учасника “Євробачення-2020” від України визначиться 22 лютого.
- На міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення-2020”, який у травні відбудеться в Роттердамі (Нідерланди), Україна виступить у першому півфіналі.
- Раніше організатори презентували офіційний логотип міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2020”, який цього року відбудеться в Роттердамі (Нідерланди). Його виконано у формі переривчастого кола, складеного з прапорів 41 країни-учасниці в порядку їхньої першої участі.
- У жовтні став відомий офіційний слоган 65-го міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2020”. Тож захід пройде під девізом Open Up (“Відкрийся”).