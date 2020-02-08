До фіналу національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2020" пройшли співачки Jerry Heil (Яна Шемаєва) і KRUTЬ (Марина Круть), а також гурт Gо-A.

Про це повідомляють #Букви.

Їхні пісні отримали найбільшу кількість балів за результатами голосування глядачів і членів журі.

Загалом в першому півфіналі виступили вісім конкурсантів: група [O], Jerry Heil, Katya Chilly, Krut, Gо-A, CLOUDLESS, GIO і Assol.

Судили учасників нацвідбору Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов. Ведучим був Сергій Притула.

Результати голосування глядачів (50 %) і суддів (50 %) були підсумовані. За підсумками загального результату була сформована рейтингова таблиця.

Виступи конкурсантів-фіналістів:

KRUTЬ із піснею “99”

GO-A з піснею “Соловей”

JERRY HEIL із піснею “Vegan”

Виступи інших конкурсантів:

Гурт [O] із піснею “Там, куди я йду”

Katya Chilly з піснею “Піч”

CLOUDLESS із піснею “Drown Me Down”

GIO з піснею “Feeling so lost”

Assol з піснею “Save It”

Другий півфінал національного відбору відбудеться 15 лютого. Ім’я учасника “Євробачення-2020” від України визначиться 22 лютого.