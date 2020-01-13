Про це повідомляє видання Entertaiment.

Це вже 25-я церемонія вручення. Нагороди Асоціація кінокритиків мовних компаній присуджує найкращим в індустрії кіно і телебачення.

Переможці Critics’ Choice Awards 2020:

Кращий фільм – “Одного разу в Голлівуді” Квентіна Тарантіно;

Кращий актор – Хоакін Фенікс (“Джокер”);

Кращий режисер – Пон Джун-хо, “Паразити”; Сем Мендес, “1917”;

Краща жіноча роль – Рене Зеллвегер (“Джуді”);

Краща чоловіча роль другого плану – Бред Пітт (“Одного разу в Голлівуді”);

Краща жіноча роль другого плану – Лора Дерн (“Історія шлюбу”);

Кращий молодий актор – Роман Гріффін Девіс (“Кролик Джоджо”);

Кращий дизайнер костюмів – Рут Є. Картер (“Моє ім’я – Долмайт”);

Краща комедія – “Моє ім’я – Долмайт”;

Кращий комедійний серіал – “Флібег”;

Кращий анімаційний фільм – “Історія іграшок 4”;

Кращий бойовик – “Месники: Завершення”;

Кращий науково-фантастичний фільм або фільм жахів – “Ми”.

  • Фаворитом 24-й кінопремії Critics ‘Choice Awards стала картина Альфонсо Куарона “Рома”, яка здобула нагороди в чотирьох номінаціях.