Про це повідомляє видання Entertaiment.
Це вже 25-я церемонія вручення. Нагороди Асоціація кінокритиків мовних компаній присуджує найкращим в індустрії кіно і телебачення.
Переможці Critics’ Choice Awards 2020:
Кращий фільм – “Одного разу в Голлівуді” Квентіна Тарантіно;
Кращий актор – Хоакін Фенікс (“Джокер”);
Кращий режисер – Пон Джун-хо, “Паразити”; Сем Мендес, “1917”;
Краща жіноча роль – Рене Зеллвегер (“Джуді”);
Краща чоловіча роль другого плану – Бред Пітт (“Одного разу в Голлівуді”);
Краща жіноча роль другого плану – Лора Дерн (“Історія шлюбу”);
Кращий молодий актор – Роман Гріффін Девіс (“Кролик Джоджо”);
Кращий дизайнер костюмів – Рут Є. Картер (“Моє ім’я – Долмайт”);
Краща комедія – “Моє ім’я – Долмайт”;
Кращий комедійний серіал – “Флібег”;
Кращий анімаційний фільм – “Історія іграшок 4”;
Кращий бойовик – “Месники: Завершення”;
Кращий науково-фантастичний фільм або фільм жахів – “Ми”.
- Фаворитом 24-й кінопремії Critics ‘Choice Awards стала картина Альфонсо Куарона “Рома”, яка здобула нагороди в чотирьох номінаціях.