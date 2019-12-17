Про це повідомляє американське видання Рolitico.

За інформацією видання, на посаду посла Сполучених штатів Америки в Україні наразі претендують двоє: генерал-лейтенант у відставці Кейт Дейтон та виконувач обов’язків помічника держсекретаря з європейських та євразійських справ Філіп Рікер.

Про 40-річного Дейтона відомо, що він — ветеран армії, зараз очолює пов’язаний з Пентагоном Європейський центр досліджень безпеки Джорджа Маршалла. Співрозмовники видання зазначають, що президенту США Дональдові Трампу “подобається Дейтон”, а колишній генерал “готовий взяти на себе роботу”. Дейтон має безпосередній досвід роботи в Києві. У листопаді минулого року він був призначений старшим радником міністра оборони США з питань безпеки в Україні.

Що стосується Рікера, відомо, що він — кар’єрний співробітник дипломатичної служби. Рікер давав свідчення у справі щодо імпічменту Трампа в жовтні. Раніше він згадував, що з ним велися переговори про призначення на пост посла замість Марі Йованович після її відкликання, проте в підсумку він провалився, і замість цього був обраний Тейлор на тимчасовій основі.