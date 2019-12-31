Стрімінговий сервіс Netflix назвав найбільш популярні фільми та серіали року, що минає.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Повідомляється, що перше місце в загальному топі Netflix’а зайняла детективна комедія “Загадкове вбивство” (Murder Mystery) від Netflix з Адамом Сендлером і Дженніфер Еністон. Стрічка встановила рекорд за переглядами: протягом трьох днів після прем’єри фільм подивилися 13,4 мільйонів користувачів на території США і Канади, а ще 17, 5 мільйонів — в інших країнах.

Наступним за популярністю в загальному списку став третій сезон серіалу “Дуже дивні справи”.

За ним послідували бойовик “Шестеро поза законом” та мультфільм від Disney “Суперсімейка 2”.

Повний список найпопулярніших продуктів Netflix 2019 року:

Топ-10 серіалів:

“Дуже дивні справи” “Відьмак” “Академія “Амбрелла” “Мертвий для мене” “Ти” “Коли вони побачать нас” “Немислиме” “Статеве виховання” “13 причин чому” “Мій син — супергерой”.

Топ-10 фільмів: