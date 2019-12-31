Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Повідомляється, що перше місце в загальному топі Netflix’а зайняла детективна комедія “Загадкове вбивство” (Murder Mystery) від Netflix з Адамом Сендлером і Дженніфер Еністон. Стрічка встановила рекорд за переглядами: протягом трьох днів після прем’єри фільм подивилися 13,4 мільйонів користувачів на території США і Канади, а ще 17, 5 мільйонів — в інших країнах.

Наступним за популярністю в загальному списку став третій сезон серіалу “Дуже дивні справи”.

За ним послідували бойовик “Шестеро поза законом” та мультфільм від Disney “Суперсімейка 2”.

Повний список найпопулярніших продуктів Netflix 2019 року:

Топ-10 серіалів:

  1. “Дуже дивні справи”
  2. “Відьмак”
  3. “Академія “Амбрелла”
  4. “Мертвий для мене”
  5. “Ти”
  6. “Коли вони побачать нас”
  7. “Немислиме”
  8. “Статеве виховання”
  9. “13 причин чому”
  10. “Мій син — супергерой”.

Топ-10 фільмів:

  1. “Загадкове вбивство”
  2. “Шестеро поза законом”
  3. “Суперсімейка 2”
  4. “Ірландець”
  5. “Потрійний кордон”
  6. “Гарний, поганий, злий”
  7. “У гонитві за Бонні і Клайдом” (також зустрічається назва “Розбійники з великої дороги”)
  8. “Людина-павук: Через всесвіти”
  9. “Ральф проти інтернету”
  10. “Таємна одержимість”