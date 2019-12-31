Про це повідомляє The Hollywood Reporter.
Повідомляється, що перше місце в загальному топі Netflix’а зайняла детективна комедія “Загадкове вбивство” (Murder Mystery) від Netflix з Адамом Сендлером і Дженніфер Еністон. Стрічка встановила рекорд за переглядами: протягом трьох днів після прем’єри фільм подивилися 13,4 мільйонів користувачів на території США і Канади, а ще 17, 5 мільйонів — в інших країнах.
Наступним за популярністю в загальному списку став третій сезон серіалу “Дуже дивні справи”.
За ним послідували бойовик “Шестеро поза законом” та мультфільм від Disney “Суперсімейка 2”.
Повний список найпопулярніших продуктів Netflix 2019 року:
Топ-10 серіалів:
- “Дуже дивні справи”
- “Відьмак”
- “Академія “Амбрелла”
- “Мертвий для мене”
- “Ти”
- “Коли вони побачать нас”
- “Немислиме”
- “Статеве виховання”
- “13 причин чому”
- “Мій син — супергерой”.
Топ-10 фільмів:
- “Загадкове вбивство”
- “Шестеро поза законом”
- “Суперсімейка 2”
- “Ірландець”
- “Потрійний кордон”
- “Гарний, поганий, злий”
- “У гонитві за Бонні і Клайдом” (також зустрічається назва “Розбійники з великої дороги”)
- “Людина-павук: Через всесвіти”
- “Ральф проти інтернету”
- “Таємна одержимість”
- #Букви підготували для читачів добірку з 7 серіалів зими.
- Колишній президент США Барак Обама за традицією назвав кращі, на його думку, книги, фільми і серіали 2019 року.