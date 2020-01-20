Про це повідомляється на сторінці конкурсу в Facebook.

Отже, участь в першому турі національного відбору, який відбудеться 8 лютого, будуть приймати такі виконавці:

[О]

KHAYAT

Assol

CLOUDLESS

GARNA

Katya Chilly

FO SHO

David Axelrod

Олександр Порядинський

TVORCHI

GIO

Jerry Heil

KRUTЬ

Еліна Іващенко

Go-A

MOONZOO feat. F.M.F. Sure

Судити учасників будуть Тіна Кароль, Андрій Данилко та генеральний директор “Хіт ФМ” Віталій Дроздов.

22 січня відбудеться жеребкування, за результатами якого визначать порядок виступів у першому і другому півфіналах.

Прямі ефіри національного відбору 2020 відбудуться 8, 15 лютого (півфінали) та 22 лютого (фінал) на телеканалі СТБ і “UA: Перший”.