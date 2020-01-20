Про це повідомляється на сторінці конкурсу в Facebook.

Отже, участь в першому турі національного відбору, який відбудеться 8 лютого, будуть приймати такі виконавці:

  • [О]
  • KHAYAT
  • Assol
  • CLOUDLESS
  • GARNA
  • Katya Chilly
  • FO SHO
  • David Axelrod
  • Олександр Порядинський
  • TVORCHI
  • GIO
  • Jerry Heil
  • KRUTЬ
  • Еліна Іващенко
  • Go-A
  • MOONZOO feat. F.M.F. Sure

Судити учасників будуть Тіна Кароль, Андрій Данилко та генеральний директор “Хіт ФМ” Віталій Дроздов.

22 січня відбудеться жеребкування, за результатами якого визначать порядок виступів у першому і другому півфіналах.

Прямі ефіри національного відбору 2020 відбудуться 8, 15 лютого (півфінали) та 22 лютого (фінал) на телеканалі СТБ і “UA: Перший”.

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