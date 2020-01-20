Про це повідомляється на сторінці конкурсу в Facebook.
Отже, участь в першому турі національного відбору, який відбудеться 8 лютого, будуть приймати такі виконавці:
- [О]
- KHAYAT
- Assol
- CLOUDLESS
- GARNA
- Katya Chilly
- FO SHO
- David Axelrod
- Олександр Порядинський
- TVORCHI
- GIO
- Jerry Heil
- KRUTЬ
- Еліна Іващенко
- Go-A
- MOONZOO feat. F.M.F. Sure
Судити учасників будуть Тіна Кароль, Андрій Данилко та генеральний директор “Хіт ФМ” Віталій Дроздов.
22 січня відбудеться жеребкування, за результатами якого визначать порядок виступів у першому і другому півфіналах.
Прямі ефіри національного відбору 2020 відбудуться 8, 15 лютого (півфінали) та 22 лютого (фінал) на телеканалі СТБ і “UA: Перший”.
- Раніше організатори показали фото сценічного майданчика пісенного конкурсу “Євробачення-2020”, який пройде в Роттердамі (Нідерланди).
- Переможцем міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2019” став представник Нідерландів Дункан Лоуренс. Він на конкурсі виступив із піснею “Arcade”. Україна участі в конкурсі не брала після скандалу навколо співачки MARUV.