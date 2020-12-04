Нагадуємо, засновником та організатором Фестивалю-Премії “ГРА” (“GRA” (“Great Real Art”)) є НСТДУ. “ГРА” проводиться на конкурсній основі один раз на рік за підсумками минулого календарного року. Цьогоріч театри представляли прем’єри, що вийшли у період з 1 січня по 31 грудня 2019 року. Участь у проєкті взяли професійні театральні колективи різних форм власності і форматів роботи. Цього року на адресу організаторів надійшло 83 заявки.

Найкращих гравців у ГРІ за театральний Оскар нагородили відзнакою фестивалю-премії та грошовою винагородою на реалізацію нового творчого проєкту.

Відеозапис Церемонії нагородження

Переможці Всеукраїнського театрального фестивалю-премії “ГРА”-2020

НАЙКРАЩА ВИСТАВА ДЛЯ ДІТЕЙ

  • “Аліса” Першого академічного українського театру для дітей та юнацтва
  • “На хвилі” Полтавського академічного обласного театру ляльок

НАЙКРАЩА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПОШУКОВА ВИСТАВА

  • “Дванадцята ніч, або Що захочете” Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка
  • “Сімейний альбом / Album di Famiglia” Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра

НАЙКРАЩА ХОРЕОГРАФІЧНА/БАЛЕТНА/ПЛАСТИЧНА ВИСТАВА

  • Цього року переможців не обрано.

НАЙКРАЩА МУЗИЧНА ВИСТАВА У ЖАНРІ ОПЕРИ/ОПЕРЕТИ/МЮЗИКЛУ

  • “La Traviata” Одеського національного академічного театру опери та балету
  • “Любов до трьох апельсинів” Харківського національного академічного театру опери та балету імені Миколи Лисенка

НАЙКРАЩА ВИСТАВА КАМЕРНОЇ СЦЕНИ

  • “Ласкаво просимо до пекла” Київського національного академічного Молодого театру
  • “Лимерівна” Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка
  • “MIŁOŚĆ / ЛЮБОВ” Київського академічного театру “Золоті ворота”

НАЙКРАЩА ДРАМАТИЧНА ВИСТАВА

  • “Альбатроси” Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра
  • “ЕНЕЇДА XXI” Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені Василя Василька
  • “Пер Гюнт” Сумського національного академічного театру драми та музичної комедії імені М. С. Щепкіна