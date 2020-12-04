Через форс-мажорні обставини, спричинені пандемією COVID-19, III Всеукраїнський театральний фестиваль-премія «ГРА» у 2020 році проходив у зміненому форматі. Зважаючи на обставини, організаційній комітет прийняв рішення відмовитися від підсумкового фестивального тижня за участю міжнародного журі. Та є й позитив: стало більше переможців. Цьогоріч лауреатами щорічної національної театральної премії стали усі вистави, що увійшли до шортліста (12 вистав).

Нагадуємо, засновником та організатором Фестивалю-Премії “ГРА” (“GRA” (“Great Real Art”)) є НСТДУ. “ГРА” проводиться на конкурсній основі один раз на рік за підсумками минулого календарного року. Цьогоріч театри представляли прем’єри, що вийшли у період з 1 січня по 31 грудня 2019 року. Участь у проєкті взяли професійні театральні колективи різних форм власності і форматів роботи. Цього року на адресу організаторів надійшло 83 заявки.

Найкращих гравців у ГРІ за театральний Оскар нагородили відзнакою фестивалю-премії та грошовою винагородою на реалізацію нового творчого проєкту.

Відеозапис Церемонії нагородження

Переможці Всеукраїнського театрального фестивалю-премії “ГРА”-2020

НАЙКРАЩА ВИСТАВА ДЛЯ ДІТЕЙ

“Аліса” Першого академічного українського театру для дітей та юнацтва

“На хвилі” Полтавського академічного обласного театру ляльок

НАЙКРАЩА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПОШУКОВА ВИСТАВА

“Дванадцята ніч, або Що захочете” Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка

“Сімейний альбом / Album di Famiglia” Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра

НАЙКРАЩА ХОРЕОГРАФІЧНА/БАЛЕТНА/ПЛАСТИЧНА ВИСТАВА

Цього року переможців не обрано.

НАЙКРАЩА МУЗИЧНА ВИСТАВА У ЖАНРІ ОПЕРИ/ОПЕРЕТИ/МЮЗИКЛУ

“La Traviata” Одеського національного академічного театру опери та балету

“Любов до трьох апельсинів” Харківського національного академічного театру опери та балету імені Миколи Лисенка

НАЙКРАЩА ВИСТАВА КАМЕРНОЇ СЦЕНИ

“Ласкаво просимо до пекла” Київського національного академічного Молодого театру

“Лимерівна” Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка

“MIŁOŚĆ / ЛЮБОВ” Київського академічного театру “Золоті ворота”

НАЙКРАЩА ДРАМАТИЧНА ВИСТАВА