Нагадуємо, засновником та організатором Фестивалю-Премії “ГРА” (“GRA” (“Great Real Art”)) є НСТДУ. “ГРА” проводиться на конкурсній основі один раз на рік за підсумками минулого календарного року. Цьогоріч театри представляли прем’єри, що вийшли у період з 1 січня по 31 грудня 2019 року. Участь у проєкті взяли професійні театральні колективи різних форм власності і форматів роботи. Цього року на адресу організаторів надійшло 83 заявки.
Найкращих гравців у ГРІ за театральний Оскар нагородили відзнакою фестивалю-премії та грошовою винагородою на реалізацію нового творчого проєкту.
Відеозапис Церемонії нагородження
Переможці Всеукраїнського театрального фестивалю-премії “ГРА”-2020
НАЙКРАЩА ВИСТАВА ДЛЯ ДІТЕЙ
- “Аліса” Першого академічного українського театру для дітей та юнацтва
- “На хвилі” Полтавського академічного обласного театру ляльок
НАЙКРАЩА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПОШУКОВА ВИСТАВА
- “Дванадцята ніч, або Що захочете” Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка
- “Сімейний альбом / Album di Famiglia” Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра
НАЙКРАЩА ХОРЕОГРАФІЧНА/БАЛЕТНА/ПЛАСТИЧНА ВИСТАВА
- Цього року переможців не обрано.
НАЙКРАЩА МУЗИЧНА ВИСТАВА У ЖАНРІ ОПЕРИ/ОПЕРЕТИ/МЮЗИКЛУ
- “La Traviata” Одеського національного академічного театру опери та балету
- “Любов до трьох апельсинів” Харківського національного академічного театру опери та балету імені Миколи Лисенка
НАЙКРАЩА ВИСТАВА КАМЕРНОЇ СЦЕНИ
- “Ласкаво просимо до пекла” Київського національного академічного Молодого театру
- “Лимерівна” Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка
- “MIŁOŚĆ / ЛЮБОВ” Київського академічного театру “Золоті ворота”
НАЙКРАЩА ДРАМАТИЧНА ВИСТАВА
- “Альбатроси” Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра
- “ЕНЕЇДА XXI” Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені Василя Василька
- “Пер Гюнт” Сумського національного академічного театру драми та музичної комедії імені М. С. Щепкіна