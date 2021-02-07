6 лютого в районі населеного пункту Мар’їнка троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Від отриманих поранень загинули старший солдат Назарій Поліщук та солдат Олексій Подвезенний.

Про це повідомила 28-ма Окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу у Facebook.

“6 лютого, в районі населеного пункту Новомихайлівка під час висування на взводний опорний пункт троє військовослужбовців зі складу 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Від отриманих поранень двоє наших хлопців загинули. Це старший солдат Назарій Поліщук та солдат Олексій Подвезенний. Третій військовослужбовець знаходиться у лікарні”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в суботу, 6 лютого, бойовики вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили серію обстрілів. Поранення отримали двоє українських захисників.