Про це повідомляється на сайті компанії.
Зокрема, на станцію відправляться колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегріа, інвестори з США та Канади Ларрі Коннор і Марк Паті, а також ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе.
The first private ISS crew in the history of humankind has been assembled.
Commander Michael López-Alegría
Mission Pilot Larry Connor
Mission Specialist Mark Pathy
Mission Specialist Eytan Stibbe
Axiom Mission 1 (Ax-1): The start of a new era. pic.twitter.com/vBlr0ASRhj
— Axiom Space (@Axiom_Space) January 26, 2021
Нагадаємо, в березні минулого року стало відомо, що SpaceX відправить туристів в 10-денну подорож на Міжнародну космічну станцію.
Для подорожі планується використовувати пілотований корабель Crew Dragon і ракету Falcon 9.
“Орбітальний вікенд” є частиною угоди, яку SpaceX підписав з стартапом Axiom Space, який буде управляти логістикою поїздки.
Космічні туристи проведуть два дні, подорожуючи по орбітальній космічній станції, і, як мінімум, вісім днів на борту.
Квитки коштуватимуть близько 55 мільйонів доларів.
- Приватна аерокосмічна компанія Blue Origin, що належить главі Amazon Джефф Безос, планує відправити перших туристів в космос вже в квітні.