Американська аерокосмічна приватна компанія Axiom Space оголосила список перших туристів, які полетять на кораблі Crew Dragon на Міжнародну космічну станцію.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Зокрема, на станцію відправляться колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегріа, інвестори з США та Канади Ларрі Коннор і Марк Паті, а також ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе.

The first private ISS crew in the history of humankind has been assembled. Commander Michael López-Alegría Mission Pilot Larry Connor Mission Specialist Mark Pathy Mission Specialist Eytan Stibbe Axiom Mission 1 (Ax-1): The start of a new era. pic.twitter.com/vBlr0ASRhj — Axiom Space (@Axiom_Space) January 26, 2021

Нагадаємо, в березні минулого року стало відомо, що SpaceX відправить туристів в 10-денну подорож на Міжнародну космічну станцію.

Для подорожі планується використовувати пілотований корабель Crew Dragon і ракету Falcon 9.

“Орбітальний вікенд” є частиною угоди, яку SpaceX підписав з стартапом Axiom Space, який буде управляти логістикою поїздки.

Космічні туристи проведуть два дні, подорожуючи по орбітальній космічній станції, і, як мінімум, вісім днів на борту.

Квитки коштуватимуть близько 55 мільйонів доларів.