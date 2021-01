Про це повідомляється на сайті компанії.

Зокрема, на станцію відправляться колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегріа, інвестори з США та Канади Ларрі Коннор і Марк Паті, а також ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе.

The first private ISS crew in the history of humankind has been assembled.

Commander Michael López-Alegría

Mission Pilot Larry Connor

Mission Specialist Mark Pathy

Mission Specialist Eytan Stibbe

Axiom Mission 1 (Ax-1): The start of a new era. pic.twitter.com/vBlr0ASRhj

— Axiom Space (@Axiom_Space) January 26, 2021