Про це повідомляє пресслужба агентства.
Подяками відзначено колективи авторів фільмів, які отримали понад 10% голосів за результатами голосування глядачів під час “Марафону фільмів: 30 років Незалежності”, який проведено Державним агентством України з питань кіно.
“За напрямом “Фільми широкої глядацької аудиторії” найбільшу кількість голосів отримали наступні картини: “Мої думки тихі”, режисер Антоніо Лукіч; “Кіборги”, режисер Ахтем Сеітаблаєв”, – ідеться в повідомленні.
Зазначається, що за напрямом “Авторські фільми” глядачі проголосували за фільм “Плем’я”, режисер Мирослав Слабошпицький; “Додому”, режисер Наріман Алієв; “Атлантида”, режисер Валентин Васянович.
За напрямом “Документальні фільми” перемогли: “Земля блакитна, ніби апельсин”, режисерка Ірина Цілик; “Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго”, режисерка Надія Парфан; “Міф”, режисери Леонід Кантер, Іван Ясній; “ЮКІ”, режисер Володимир Мула.
Також повідомляється, що командам творців цих стрічок вручили подяки Міністерства культури та інформаційної політики за вагомий внесок у розвиток вітчизняного кінематографа та з нагоди 30-ї річниці Незалежності України. Церемонія нагородження відбулася в межах 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю.
- У суботу ввечері, 21 серпня, на Одеському міжнародному кінофестивалі всесвітньовідомий режисер Террі Гілліам під час виголошення промови переплутав Україну з Росією.