Державне агентство з питань кіно оприлюднило переможців Марафону фільмів до 30-річчя Незалежності України.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

Подяками відзначено колективи авторів фільмів, які отримали понад 10% голосів за результатами голосування глядачів під час “Марафону фільмів: 30 років Незалежності”, який проведено Державним агентством України з питань кіно.

“За напрямом “Фільми широкої глядацької аудиторії” найбільшу кількість голосів отримали наступні картини: “Мої думки тихі”, режисер Антоніо Лукіч; “Кіборги”, режисер Ахтем Сеітаблаєв”, – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що за напрямом “Авторські фільми” глядачі проголосували за фільм “Плем’я”, режисер Мирослав Слабошпицький; “Додому”, режисер Наріман Алієв; “Атлантида”, режисер Валентин Васянович.

За напрямом “Документальні фільми” перемогли: “Земля блакитна, ніби апельсин”, режисерка Ірина Цілик; “Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго”, режисерка Надія Парфан; “Міф”, режисери Леонід Кантер, Іван Ясній; “ЮКІ”, режисер Володимир Мула.

Також повідомляється, що командам творців цих стрічок вручили подяки Міністерства культури та інформаційної політики за вагомий внесок у розвиток вітчизняного кінематографа та з нагоди 30-ї річниці Незалежності України. Церемонія нагородження відбулася в межах 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю.