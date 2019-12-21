Стали відомі терміни підписання контрактів щодо газу з РФ

Про це він сказав сьогодні на брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.

Вітренко уточнив, що всі угоди мають бути підписані до 29 грудня, щоб з 1 січня транзит газу був продовжений.

“Мова йде про нові угоди за європейськими принципами. Не про продовження поточної угоди, поточного контракту, який існує. Завдання, яке перед нами стоїть, дуже складне — до 29 грудня, фактично за тиждень, встигнути все зробити, враховуючи, що є різдвяні свята, а в процесі залучені міжнародні юристи з обох сторін, які святкують католицьке Різдво, тому це складно, але ми будемо наполегливо працювати”, – пояснив він.

Виконавчий директор також зазначив, що це буде навіть не одна, а декілька угод, які забезпечать продовження транзиту.

Крім того, він наголосив, що вони будуть укладені в повній відповідності до європейських принципів.

“За європейськими правилами буде можливість для всіх сторін, зокрема для “Газпрому” та європейських компаній, бронювати потужності української ГТС як на менш короткий термін, на рік, на квартал, на місяць і навіть на добу вперед – і, отже, інтегрувати український ринок у європейський ринок іще більше”, – пояснив Вітренко.