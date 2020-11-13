Про це повідомили в Українській асоціації футболу.
Так, 12 листопада у фінальному поєдинку плей-офф Шляху D Ліги націй визначився останній суперник збірної України у груповому раунді Євро-2020.
У Тбілісі на стадіоні імені Бориса Пайчадзе у вирішальному поєдинку за право виходу до фінальної частини Євро-2020 зустрілися збірні Грузії та Північної Македонії, за результатами якого остання кваліфікувалася на Євро-2020.
Розклад матчів збірної України:
13.06.2021 (неділя)
- Нідерланди — Україна (Амстердам, 22:00)
17.06.2021 (четвер)
- Україна — Північна Македонія (Бухарест, 16:00)
21.06.2021 (понеділок)
- Україна — Австрія (Бухарест, 19:00)
Фінал Євро-2020 відбудеться в Лондоні на стадіоні “Уемблі “ 11 липня 2021 року (22:00).
- Чемпіонат Європи з футболу переноситься з 2020-го на 2021-й рік через пандемію китайського атипового коронавірусу.