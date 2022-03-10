«Сталінізація Росії»: Путін відновив найбільший з 1939 року терор — The Economist

Про це повідомляє The Economist.
Видання зазначило, що Путін довів країну до найбільшої з 1939 року жорстокості. Зауважило, що вся його історія побудована на брехні, насиллі та параної. Лідер РФ бреше усім — він досі заперечує, що розпочав війну. Кремль досі не зізнався своїм громадянам, скільки їхніх людей загинуло.
Терор торкнувся російських ЗМІ та придушення інакодумства. Журналістам погрожують політичними переслідуваннями та величезними штрафами. Отож державне телебачення “сталінізує” Росію, підтримуючи злочини проти людства.
В Україні окупанти чинять справжні звірства, додали у виданні. Вони нагадали про обстріли лікарень, шкіл, дитсадків, створення гуманітарних катастроф та обстріли “зелених коридорів”. Видання припустило, що через такий рівень жорстокості Путін може влаштувати бійню й для власних громадян.
Станом на 15-й день війни РФ втратила десятки тисяч солдатів та техніки на мільярди доларів. В очах світу репутація російських військових – зруйнована. Їхній провал, акти піратства та інші злочини проти людства бачить увесь світ. Водночас росіяни тікають зі своєї країни, зокрема, до Туреччини, Ізраїлю, ОАЄ та в інші країни. А ті, хто залишаться в країні, невдовзі відчують, що станеться із російською економікою.
Режим Путіна навіть не має власної ідеології. Коли масштаби провалу Кремля стануть очевидними, то в РФ настане один із найнебезпечніших етапів в їх історії.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що російські пропагандисти відповідальні за воєнні злочини російської влади. Зокрема вони поширили фейк, що авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі був свідомим, оскільки там засіли “нацисти” із батальйону “Азов”, а не вагітні жінки з дітьми.
- Заяви Кремля про створення Україною біологічної зброї повторюють ці ж тези у Сирії, після чого Росія атакувала мирне населення регіону хімічною зброєю.
- 9 березня окупанти скинули бомби на пологовий будинок і дитячу лікарню в Маріуполі. На той час там перебували жінки, діти та медичний персонал. Цей акт воєнного злочину вразив увесь світ своєю дикістю та цинізмом.
- Очільник російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявив, що вчорашнє бомбардування дитячої лікарні та пологового будинку Маріуполя – це свідоме рішення РФ.