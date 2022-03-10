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«Сталінізація Росії»: Путін відновив найбільший з 1939 року терор — The Economist

Обкладинку нового випуску The Economist присвятили "Сталінізації Росії". Мовиться, що президент країни-агресора Володимир Путін відновив терор Йосипа Сталіна часів СРСР.

Четвер, 10 березня 2022, 16:33
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Про це повідомляє The Economist.

Фото: The Economist

Видання зазначило, що Путін довів країну до найбільшої з 1939 року жорстокості. Зауважило, що вся його історія побудована на брехні, насиллі та параної. Лідер РФ бреше усім — він досі заперечує, що розпочав війну. Кремль досі не зізнався своїм громадянам, скільки їхніх людей загинуло.

Терор торкнувся російських ЗМІ та придушення інакодумства. Журналістам погрожують політичними переслідуваннями та величезними штрафами. Отож державне телебачення “сталінізує” Росію, підтримуючи злочини проти людства.

В Україні окупанти чинять справжні звірства, додали у виданні. Вони нагадали про обстріли лікарень, шкіл, дитсадків, створення гуманітарних катастроф та обстріли “зелених коридорів”. Видання припустило, що через такий рівень жорстокості Путін може влаштувати бійню й для власних громадян.

Станом на 15-й день війни РФ втратила десятки тисяч солдатів та техніки на мільярди доларів. В очах світу репутація російських військових – зруйнована. Їхній провал, акти піратства та інші злочини проти людства бачить увесь світ. Водночас росіяни тікають зі своєї країни, зокрема, до Туреччини, Ізраїлю, ОАЄ та в інші країни. А ті, хто залишаться в країні, невдовзі відчують, що станеться із російською економікою.

Режим Путіна навіть не має власної ідеології. Коли масштаби провалу Кремля стануть очевидними, то в РФ настане один із найнебезпечніших етапів в їх історії.

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