«Сталінізація Росії»: Путін відновив найбільший з 1939 року терор — The Economist

В Україні окупанти чинять справжні звірства, додали у виданні. Вони нагадали про обстріли лікарень, шкіл, дитсадків, створення гуманітарних катастроф та обстріли “зелених коридорів”. Видання припустило, що через такий рівень жорстокості Путін може влаштувати бійню й для власних громадян.

Станом на 15-й день війни РФ втратила десятки тисяч солдатів та техніки на мільярди доларів. В очах світу репутація російських військових – зруйнована. Їхній провал, акти піратства та інші злочини проти людства бачить увесь світ. Водночас росіяни тікають зі своєї країни, зокрема, до Туреччини, Ізраїлю, ОАЄ та в інші країни. А ті, хто залишаться в країні, невдовзі відчують, що станеться із російською економікою.

Режим Путіна навіть не має власної ідеології. Коли масштаби провалу Кремля стануть очевидними, то в РФ настане один із найнебезпечніших етапів в їх історії.