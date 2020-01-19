У 2019 році дефініція, яку найчастіше запитували у Google, стало слово Томос.

Про це повідомляється у звіті Google Trends.

Найбільше цим слово цікавилися на початку січня 2019 року, коли сам Томос про автокефалію Православної церкви України підписав Вселенський патріарх Варфоломій і сувій потім привезли до Києва.

Ще українців цікавили дебати між Зеленським і Порошенко під час передвиборчих перегонів, а також “формула Штайнмаєра”. Цікавий був людям і імпічмент, який загрожує президенту США Дональду Трампу:

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Найпопулярнішим Google-запитом українців у 2019 році стала “Гра престолів” 8 сезон.