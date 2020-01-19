Про це повідомляється у звіті Google Trends.
Найбільше цим слово цікавилися на початку січня 2019 року, коли сам Томос про автокефалію Православної церкви України підписав Вселенський патріарх Варфоломій і сувій потім привезли до Києва.
Ще українців цікавили дебати між Зеленським і Порошенко під час передвиборчих перегонів, а також “формула Штайнмаєра”. Цікавий був людям і імпічмент, який загрожує президенту США Дональду Трампу:
- Томос
- подагра
- Формула Штайнмаєра
- вислови
- Дебати
- сонний параліч
- Зона 51
- імпічмент
- NFC
- мажоритарка
Найпопулярнішим Google-запитом українців у 2019 році стала “Гра престолів” 8 сезон.
- Глобальний пошуковик Google назвав персоналії, імена яких найчастіше вводили в пошук у 2019 році. Лідирує Президент Володимир Зеленський.
- Комедійний серіал “Поліцейський з Рубльовки. Новорічний бєспрєдєл” увійшов у десятку фільмів, які українці шукали в пошуковику Google.
- У 2019 року в пошуковику Google українці найчастіше шукали серіал “Гра престолів” 8 сезон.