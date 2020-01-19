Про це повідомляється у звіті Google Trends.

Найбільше цим слово цікавилися на початку січня 2019 року, коли сам Томос про автокефалію Православної церкви України підписав Вселенський патріарх Варфоломій і сувій потім привезли до Києва.

Ще українців цікавили дебати між Зеленським і Порошенко під час передвиборчих перегонів, а також “формула Штайнмаєра”. Цікавий був людям і імпічмент, який загрожує президенту США Дональду Трампу:

  1. Томос
  2. подагра
  3. Формула Штайнмаєра
  4. вислови
  5. Дебати
  6. сонний параліч
  7. Зона 51
  8. імпічмент
  9. NFC
  10. мажоритарка

Найпопулярнішим Google-запитом українців у 2019 році стала “Гра престолів” 8 сезон.

  • Глобальний пошуковик Google назвав персоналії, імена яких найчастіше вводили в пошук у 2019 році. Лідирує Президент Володимир Зеленський.
  • Комедійний серіал “Поліцейський з Рубльовки. Новорічний бєспрєдєл” увійшов у десятку фільмів, які українці шукали в пошуковику Google.
  • У 2019 року в пошуковику Google українці найчастіше шукали серіал “Гра престолів” 8 сезон.