Стало відомо, де і коли буде дограна Ліга Чемпіонів УЄФА, розіграш якої був припинений через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляється на офіційній сторінці турніру в Twitter.

Уточнюється, що розіграш Ліги Чемпіонів 2019/2020 років буде дограватися в столиці Португалії Лісабоні.

Спочатку будуть дограні стадії 1/8 фіналу, після чого пройде турнір восьми команд, що залишилися, які гратимуть по одному матчу між собою в наступних стадіях. При цьому футбольні матчі будуть проходити без глядачів на трибунах.

Фінал Ліги Чемпіонів пройде 23 серпня.