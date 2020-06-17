Про це повідомляється на офіційній сторінці турніру в Twitter.
Уточнюється, що розіграш Ліги Чемпіонів 2019/2020 років буде дограватися в столиці Португалії Лісабоні.
Спочатку будуть дограні стадії 1/8 фіналу, після чого пройде турнір восьми команд, що залишилися, які гратимуть по одному матчу між собою в наступних стадіях. При цьому футбольні матчі будуть проходити без глядачів на трибунах.
Фінал Ліги Чемпіонів пройде 23 серпня.
- Головний тренер збірної України Андрій Шевченко продовжив контракт з національною збірною до кінця 2022 року.