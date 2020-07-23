Під Зайцевим (Донецька область) загинув 40-річний сержант Ярослав Журавель. Він був одним з тих, кого не дали врятувати бойовики. Військовий помер від отриманих поранень.

Про це повідомили в штабі ООС.

Нагадаємо: 13 июля лейтенант Дмитро Красногрудь підірвався на міні в “сірій зоні”. В той момент Журавель був поруч з ним. Він повернувся на місце підриву, що евакуювати тіло командира.

Бойовики пообіцяли дотримуватися режиму тиші і дати можливість забрати тіло Красногрудя, але порушили обіцянку, відкривши вогонь.

Журавель потрапив в засідку і отримав поранення. Він зумів самостійно накласти собі джгут, щоб зупинити кровотечу. Спочатку його було помітно з безпілотника, але незабаром він зник з зони видимості. Можливо, сховався в балці.

Журавля намагався витягнути медик Микола Ілін (позивний – “Естонець”), але його вбили бойовики.

Тіло розвідника Красногрудя, який підірвався на міні, 15 липня бойовики передали українським військовим.

Через день було передано тіло медика, а 21 липня – тіло сержанта Журавля.

Церемонія прощання з Ярославом Журавлем відбудеться в селі Андріївка Верхньодніпровського району Дніпропетровської області об 11:00 четверга, 23 липня. У сержанта залишилися дружина і двоє дочок.