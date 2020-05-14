Про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної держадміністрації.

“Старший солдат Олександр Карпика 1996 р.н. загинув вчора, 13 травня, під час виконання службових обов’язків у складі сил та засобів ООС на території Луганської області. Військовослужбовець дістав вогнепальне кульове наскрізне проникаюче поранення від кулі снайпера. Під час оперативного втручання, на жаль, не вдалося врятувати життя бійця”, – йдеться в повідомленні.

Нардепка Лариса Білозір на своїй сторінці у Facebook повідомила, що військовий загинув біля Катеринівки. Служив у 30-й окремій механізованій бригаді імені князя Костянтина Острозького. В українській армії прослужив чотири роки. Родом загиблий – із с. Буди.

“Вчора, в результаті ворожих обстрілів під Катеринівкою загинув наш земляк, Саша, йому було 24, ще двоє – дістали поранення. Олександр входив до 30-ї бригади Новоград-Волинського полку. В армії прослужив чотири роки. Ще не був одружений”, – розповіла Білозір.

Як повідомляли у штабі ООС, минулої доби бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок чого один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення.