В результате обстрелов на Донбассе 31 марта погиб лейтенант Александр Маланчук.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА у Facebook.

Зазначається, що Маланчук був командиром 3-го гірничо-штурмового взводу 1-ї гірсько-штурмової роти військової частини А3029. Він вступив на військову службу в 2019 році за контрактом.

“Чернівецька обласна державна адміністрація висловлює щирі співчуття батькам, рідним та близьким з приводу смерті лейтенанта Олександра Маланчука. Житель Чернівців 1997 року народження загинув 31 березня під час виконання військового обов’язку”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією штабу ООС, 31 березня внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув український боєць.