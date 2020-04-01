Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА у Facebook.
Зазначається, що Маланчук був командиром 3-го гірничо-штурмового взводу 1-ї гірсько-штурмової роти військової частини А3029. Він вступив на військову службу в 2019 році за контрактом.
“Чернівецька обласна державна адміністрація висловлює щирі співчуття батькам, рідним та близьким з приводу смерті лейтенанта Олександра Маланчука. Житель Чернівців 1997 року народження загинув 31 березня під час виконання військового обов’язку”, – йдеться у повідомленні.
За інформацією штабу ООС, 31 березня внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув український боєць.
- Упродовж минулої доби бойовики 14 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів загинув український боєць, ще троє зазнали поранень.