Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

“Вчора, 10 липня, під час обстрілу українських позицій російськими найманцями загинув 31-річний захисник з Жидачівського району Тарас Матвіїв”, – йдеться у повідомленні.

Молодший лейтенант загинув внаслідок ворожого обстрілу позицій українських військових під Троїцьким, що на Луганщині.

Чоловік служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені Короля Данила.

Раніше повідомлялося, що 10 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілів один український захисник загинув, ще троє – отримали поранення.