Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.
“Вчора, 10 липня, під час обстрілу українських позицій російськими найманцями загинув 31-річний захисник з Жидачівського району Тарас Матвіїв”, – йдеться у повідомленні.
Молодший лейтенант загинув внаслідок ворожого обстрілу позицій українських військових під Троїцьким, що на Луганщині.
Чоловік служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені Короля Данила.
Раніше повідомлялося, що 10 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілів один український захисник загинув, ще троє – отримали поранення.
- На Донбасі через мінометний обстріл окупантів поранено двох українських воїнів.