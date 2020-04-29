Про це повідомляє 93-ї ОМБр Холодний Яр у Facebok.

“Цей день, на жаль, ми змушені починати з важкої звістки…. На Луганщині, під час обстрілу, знову загинув наш боєць — солдат Олексій Лісін. Ввечері 28 квітня, коли Олексій був на бойовому посту, його життя обірвав уламок ворожого снаряду”, – йдеться у повідомленні.

Боєць родом із села Гірке на Гуляйпільщині, що на Запоріжжі. Народився 30 березня 1990 року. Приєднався до бригади торік.

До армії Олексій працював далекобійником у Дніпрі, де мешкав з батьками. Він втратив обох батьків та будинок під час пожежі.

В Олексія залишилися старенька бабуся, молодший брат Микола, старша сестра Тетяна, дванадцятирічна донька від першого шлюбу Ліда, та кохана дівчина Ліля з якою він планував одружитись.

“Він був спокійним і добрим, — згадує один із його побратимів, що служив із Олексієм на одній позиції. — Мріяв скоріше повернутися до коханої”.

Раніше у штабі ООС повідомили, що впродовж минулої доби бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок чого загинув один український військовослужбовець.