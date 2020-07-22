21 липня під час ворожого обстрілу в районі Павлополя загинув боєць 36-ї бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Артем Козій.

Про це повідомили на сторінці 36-ї ОБМП імені контр-адмірала Михайла Білинського у Facebook.

Зазначається, що загиблий військовий був уродженцем Южноукраїнська Миколаївської області.

“Сьогодні, в районі проведення операції об’єднаних сил, бойова родина морської піхоти втратила побратима… Внаслідок щільного ворожого вогню, отримавши чисельні уламкові ураження та важкі поранення, загинув військовослужбовець окремого батальйону морської піхоти – матрос Козій Артем Євгенійович, уродженець Южноукраїнська, Миколаївської області. Понад 7 годин лікарі боролися за життя нашого морпіха, проте смерть виявилась сильнішою”, – йдеться у повідомленні.

Також на сторінці 1-ого окремого батальйону морської піхоти у Facebook опублікували фотографію загиблого і повідомили, що матрос Козій отримав осколкові поранення несумісні з життям під час виконання бойового завдання на Приазовському напрямку.

Раніше в штабі ООС повідомили, що в медустанові помер один з українських військовослужбовців, які отримали поранення під час обстрілу позицій в районі Павлополя незаконними збройними формуваннями РФ.